„Otevření stanice předpokládáme v pátek 20. března 2026,“ oznámil Dopravní podnik Praha na Facebooku. S tím, že vše bude záviset na konečném harmonogramu postupujících prací.
„V případě, že veškeré zkoušky, přejímky a řízení s odpovědnými úřady o uvedení stavby do zkušebního provozu proběhnou bez komplikací,“ píše se dále na webu.
Českomoravská je zavřená déle než rok. Její znovuotevření se původně plánovalo do konce roku 2025, práce na rekonstrukci se ale ukázaly jako náročnější.
Českomoravská
Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizí. Do budoucna by měl přibýt i výtah, během současné modernizace s ním však dopravní podnik nepočítal.
Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila skoro 25 let, od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik ji pro náročné opravy uzavřel v lednu 2025.
Otevření se tak uskuteční těsně před mistrovstvím světa v krasobruslení. To v O2 areně startuje prvními tréninky hned následující pondělí 24. března.
Což výrazně zjednoduší přístup k hale. Během rekonstrukce museli lidé využívat stanici Vysočanská, odtud to měli asi 15 minut pěšky. Využít mohli také linky tramvají.
Změna názvu se nekonala
Při rekonstrukci se také uvažovalo o přejmenování stanice na Arénu Libeň. Místo jména zaniklého podniku ČKD, Českomoravská-Kolben-Daněk, by odkazovala právě na blízkou multifunkční arénu, kde se konají velké kulturní i sportovní akce.
Návrh ale vzbudil na sociálních sítích rozporuplné reakce. Proti změně názvu už dřív vznikla petice. Podle jejích autorů je přejmenování zbytečné, matoucí a nerespektuje historické a místopisné souvislosti.
Dopravní podnik v současnosti rekonstruuje stanici Flora na trase linky A. Předpoklad otevření je na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Naopak start rekonstrukce stanice Hradčanská se posouvá na začátek roku 2027.