V kolejišti metra zemřel mladý muž. Linka B v centru stojí

Náhradou je tramvajová linka 24 odkloněna do trasy Palmovka - Hlubočepy. Jako náhradu lze využít též běžné linky povrchové dopravy.

Do kolejiště spadl muž ve věku kolem 25 let a na místě zemřel. Na místo vyráží koroner. Redakci iDNES to potvrdila mluvčí záchranné služby pro Prahu Jana Poštová.

„Ve stanici metra Národní třída došlo k pádu cca 25letého muže do kolejiště. Na pomoc vyrazila posádka rychlé zdravotnické pomoci, inspektor provozu, inspektor a posléze i koroner. Bohužel mladý muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a záchranáři mu už nedokázali pomoci,“ uvedl ZZS hlavního města Prahy na svém profilu na síti X.