Metro D nabírá další zpoždění, jeho spuštění se protáhne minimálně o rok. Problémů má ‚dopravní posila‘ více

Praha Až se poprvé rozjedou vlaky na čtvrté lince metra, bude dnes narozené dítě chodit do druhé třídy základní školy. Ale kdo ví, třeba bude ve vzdělávacím procesu ještě o nějaký ten ročník dále. Čekání na důležitou dopravní posilu – která má podzemím propojit jih a širší centrum Prahy – se opět protahuje, minimálně o rok.

„Optimistický scénář je konec roku 2028, horší variantou pak polovina roku 2029,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Přitom to není zase tak dávno, kdy spuštění úseku metra D mezi Pankrácí (budoucí významný přestupní uzel s linkou C) a Novými Dvory připadalo na konec roku 2027. Důvodů, proč se zpozdí trasa čítající celkem deset stanic a na níž mají jezdit soupravy bez strojvůdce, je plno.

Dříve to byly hlavně problematické výkupy pozemků u Thomayerovy nemocnice, průtahy způsobil výběr firmy na geologický průzkum podloží a potíže nyní provází i tendr na zhotovitele prvních kilometrů nového metra.

Dopravní podnik jakožto investor stavby musí dle nařízení antimonopolního úřadu znovu vypořádat námitky firmy Eurovia, jež v soutěži neuspěla. Úřad řeší také zakázku na geologický monitoring. K tomu se protahuje vydání stavebního povolení na část trasy mezi Pankrácí a Novými Dvory.

Dopravní podnik zbrzdily námitky kvůli údajné podjatosti ze strany magistrátu hlavního města, které je majitelem podniku a zároveň tím, kdo stavební povolení uděluje. Než se kopne do země, musí být tyto nepříjemnosti vyřešené.

„Když to dobře půjde, na začátku příštího roku bychom mohli mít nepravomocné stavební povolení a měly by být vyřízeny i stížnosti, které antimonopolní úřad zkoumá. Do té doby nemůžeme podepsat smlouvy s vítězi obou tendrů,“ uvedl Witowski.

Čtyři autobusy za minutu

Zpoždění Pražany i lidi, kteří v metropoli jezdí hromadnou dopravou, velmi bolí. Jde o projekt za 57 miliard korun, jenž má v lokalitě stáhnout značnou část hromadné dopravy pod zem.

První plány na výstavbu trasy pocházejí už z roku 1991. Pro lepší představu o potřebnosti „déčka“: třeba u Thomayerovy nemocnice v Krči zastaví autobus MHD ve špičce průměrně každých 25 vteřin. V těch místech však povede linka D, takže část autobusů nahradí. Stavba měla dle původních odhadů začít letos na podzim, celkem má trvat 7,5 roku.

Nová linka propojí Písnici na jihu Prahy a náměstí Míru. V první fázi vznikne trasa mezi stanicemi Pankrác, Nové Dvory a Depo Písnice, následovat bude spojení Pankráce se stanicí Náměstí Míru. Déčko mají obsluhovat automatické vlaky, které by měly souběžně začít nahrazovat klasické soupravy i na sousední lince C.