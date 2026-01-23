Stanice Flora na lince A se pro cestující uzavře po ukončení provozu metra v neděli 1. února 2026, tedy od pondělí 2. února. Soupravy budou stanicí po dobu uzávěry pouze projíždět sníženou rychlostí, zcela uzavřen bude také vestibul i podchod pod Vinohradskou ulicí.
Hlavním cílem rekonstrukce, kterou provádí sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS. je kompletní modernizace stanice a vybudování jejího bezbariérového zpřístupnění. Součástí prací je také výměna původních, více než 45 let starých tříramenných sovětských eskalátorů.
Po úplném uzavření stanice se naplno rozeběhne odstrojování v celém rozsahu. Podle Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) přijde na řadu jako první demontáž eskalátorů a jejich strojovny.
Zhotovitelé mají na realizaci prací zhruba deset měsíců. V tomto období provedou také sanace průsaků ve všech částech stanice, vybudují nové podpůrné zídky a instalují nové pohyblivé schody včetně strojovny.
Součástí rekonstrukce je také výměna desítek kilometrů kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu, vzduchotechniky, osvětlení za moderní LED technologie, kamenných obkladů stěn a rekonstrukce elektrorozvodny. Design stanice se ale příliš měnit nebude, dostat by měla původní podobu z 80. let.
Opětovné nastrojení a její uvedení do provozu je naplánované na přelom listopadu a prosince 2026. Na bezbariérové zpřístupnění si ale cestující budou muset ještě počkat. Podle plánů dopravního podniku by mělo být hotové až na začátku roku 2028.
Podle DPP je nyní bezbariérových 48 z 61 stanic. Naposledy přibyla stanice Radlická na lince metra B. Podle generálního ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Ladislava Urbánka se tím zvýší i bezpečnost cestujících, protože ve stanici Flora přibude další úniková cesta v krizových situacích.
Po celou dobu uzávěry nebude možné využívat ani vestibul stanice a podchod pod Vinohradskou ulic, takže uzavřeny zůstanou rovněž tamní obchody a veřejné toalety.
Přípravné práce na modernizaci stanice probíhají už od začátku října 2025. V současnosti jsou kompletně odstrojeny podhledy ve vestibulu stanice a v podchodu pod Vinohradskou ulicí. V úrovni vestibulu rovněž probíhá demontáž vybavení toalet a obchodních jednotek.
Na nástupišti byly odstraněny obklady stropů a zdí za kolejišti. Paralelně také pokračují práce v neveřejných technických částech stanice a na povrchu probíhá hloubení stavební jámy pro budoucí výtahovou šachtu a nouzové schodiště. „Aktuálně je vyhloubeno necelých 10 metrů z celkem 22,“ uvedl v tiskové zprávě DPP.
Stanice Flora slouží cestujícím na lince A prakticky beze změn od roku 1980. Od svého zprovoznění neprošla žádnou větší rekonstrukcí a generální oprava přichází po více než 45 letech provozu.
Během uzavírky DPP doporučuje cestujícím využívat sousední stanice metra Želivského nebo Jiřího z Poděbrad. K dispozici budou také pravidelné tramvajové linky – z Náměstí Míru linky 10, 11 a 16, ze stanice Jiřího z Poděbrad linka 13 a ze Želivského linka 16.