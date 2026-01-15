Oprava Českomoravské o víkendu omezí provoz metra, nepojede část linky B

Autor: ,
  17:24aktualizováno  17:24
Kvůli pracím na rekonstrukci stanice linky B Českomoravská nepojede o následujícím víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Stejná výluka se bude opakovat o víkendu 14. a 15. února. Podnik v době omezení zavede náhradní tramvaje.

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

O plánovaných výlukách informovala mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.

Dopravní podnik chce od začátku loňského roku uzavřenou stanici otevřít tak, aby ji mohli využívat návštěvníci mistrovství světa v krasobruslení, které se bude v blízké O2 areně konat od 24. do 28. března.

„Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ uvedl vedoucí odboru investic do metra DPP Daniel Veverka.

Po oba víkendy pojede metro mezi stanicemi Zličín a Florenc standardně. V úseku na opačnou stranu bude mezi Vysočanskou a Hloubětínem jezdit kyvadlově jen po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín si cestující pokračující dále na Černý Most přestoupí mezi vlaky, které na sebe budou navazovat.

V době výluk DPP v denním provozu zavede náhradní tramvajovou dopravu XB v trase Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Poliklinika Vysočany - Nádraží Vysočany - Vysočanská.

Jako alternativní náhradní dopravu bude možné využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 bude v úseku Špejchar - Starý Hloubětín posílena, dodala mluvčí.

Rekonstrukce Českomoravské začala loni 6. ledna a měla trvat zhruba do konce loňského roku. Kvůli horšímu stavu konstrukcí se však práce protáhly. Kromě prodloužení také vícepráce znamenaly nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.