Na Hradčanské skočila žena pod soupravu metra, část linky A nejezdí

Informaci o skoku ženy do metra ve stanici Hradčanská potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dle Daňka skočila žena do cesty jedoucí soupravě.
„V péči máme ženu okolo 20 let, která utrpěla po pádu do kolejiště mnohočetná těžká poranění. Posádky slečnu vyšetřily, následně udělaly celotělovou stabilizaci, podaly silné léky proti bolesti,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Dodal, že žena bude převezena do traumacentra.
„Osoba byla vyproštěna a je v péči zdravotnické záchranné služby, velení na místě si přebral velitel z Dopravního podniku,“ sdělil redakci mluvčí pražských hasičů Vojtěch Řezáč.
Provoz metra je zastaven mezi stanicemi Náměstí Míru a Dejvická. „Náhradní povrchová doprava tramvajovými linkami a prodlouženými linkami 107 a 147 z Dejvické na Staroměstskou,“ píše Pražská integrovaná doprava na svých stránkách.