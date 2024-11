PŘEHLEDNĚ: Velké opravy v metru. Příští rok se pro cestující zavřou tři stanice

Radlická

Stanice metra Radlická

V jedné ze stanic linky B už dělníci pracují od konce září. Dopravní podnik (DPP) momentálně upravuje stanici Radlická na bezbariérovou. Díky tomu pro cestující přibude možnost vyjet z vestibulu na nástupiště výtahem.

„Radlická se stane již v létě příštího roku další bezbariérovou stanicí pražského metra a jejich celkový počet tím stoupne na 48 z celkových 61,“ sděluje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Výstavba výtahu by měla trvat devět měsíců, v tomto období zůstane v provozu jen polovina stanice.

Vlaky ve směru do centra, jedoucí ze Zličína na Černý Most, Radlickou momentálně pouze projíždějí. Hlášení v metru při odjezdu soupravy z Jinonic proto cestující upozorňuje, že pro cestu na Radlickou mají vystoupit na Smíchovském nádraží a nasednout do metra v opačném směru.