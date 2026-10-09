„Na stanici metra Náměstí míru došlo k pádu osoby do kolejiště,“ sdělil redakci iDNES.cz tiskový mluvčí policie Jan Rybanský.
„Byly jsme povolání k ženě, jejíž zranění byla neslučitelná se životem,“ uvedl tiskový mluvčí záchranné služby Karel Kirs. „Na místo byl proto povolán koroner,“ dodal.
Metro mezi stanicemi Želivského a Dejvice stojí v obou směrech.
Zavedeny jsou náhradní spojení povrchovou dopravou, linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodlouženy na Staroměstskou. Linka 4 je z Náměstí I. P. Pavlova odkloněna přes Náměstí Míru a Floru k Vozovně Strašnice, informuje PID.