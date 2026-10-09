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Pád člověka do kolejiště zastavil provoz metra na lince A

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  19:58aktualizováno  19:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Barák, iDNES.cz

Z důvodu pádu člověka do kolejiště byl v pátek večer zastaven provoz na lince A, konkrétně mezi stanicemi Želivského a Dejvice. Dotyčná žena na místě zemřela.

„Na stanici metra Náměstí míru došlo k pádu osoby do kolejiště,“ sdělil redakci iDNES.cz tiskový mluvčí policie Jan Rybanský.

„Byly jsme povolání k ženě, jejíž zranění byla neslučitelná se životem,“ uvedl tiskový mluvčí záchranné služby Karel Kirs. „Na místo byl proto povolán koroner,“ dodal.

Metro mezi stanicemi Želivského a Dejvice stojí v obou směrech.

Zavedeny jsou náhradní spojení povrchovou dopravou, linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodlouženy na Staroměstskou. Linka 4 je z Náměstí I. P. Pavlova odkloněna přes Náměstí Míru a Floru k Vozovně Strašnice, informuje PID.

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