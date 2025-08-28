Policie dopadla muže, který na eskalátoru v metru sahal ženě na intimní partie

Podezřelý muž si ženy všiml ve čtvrtek 3. července zhruba půl hodiny před půlnocí. Když vystoupila ze soupravy metra, následoval ji k eskalátorům, kde se postavil za ni.
„V průběhu jízdy se k ní nenápadně přiblížil a beze slov jí měl zezadu sáhnout přes legíny na intimní partie,“ popsal Rybanský. Poté se muž kolem ženy těsně protáhl a pokračoval po schodech nahoru.
Žena si ho natočila na mobilní telefon a přivolala také hlídku policistů. Dotyčný však mezitím nastoupil do tramvaje a odjel pryč. I díky záběrům, které poškozená natočila, se nyní podařilo podezřelého dopadnout.