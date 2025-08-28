Policie dopadla muže, který na eskalátoru v metru sahal ženě na intimní partie

  13:05aktualizováno  13:05
Pražští policisté oznámili, že dopadli muže, který na začátku července na eskalátoru ve stanici metra Můstek osahával mladou ženu na intimních partiích. „Díky medializaci případu jsme získali několik poznatků, které nám pomohly zjistit mužovu totožnost. Při výslechu spolupracoval a svého nepochopitelného chování lituje,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Podezřelý muž si ženy všiml ve čtvrtek 3. července zhruba půl hodiny před půlnocí. Když vystoupila ze soupravy metra, následoval ji k eskalátorům, kde se postavil za ni.

„V průběhu jízdy se k ní nenápadně přiblížil a beze slov jí měl zezadu sáhnout přes legíny na intimní partie,“ popsal Rybanský. Poté se muž kolem ženy těsně protáhl a pokračoval po schodech nahoru.

Žena si ho natočila na mobilní telefon a přivolala také hlídku policistů. Dotyčný však mezitím nastoupil do tramvaje a odjel pryč. I díky záběrům, které poškozená natočila, se nyní podařilo podezřelého dopadnout.

Témata: metro, policie

