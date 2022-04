Metro D se konečně stává realitou. Nový bezpečnostní prvek ozdobí stanice, soupravy budou jezdit bez řidičů

Velkou novinkou budou také bezpečnostní stěny, které se potáhnou po celé délce nástupišť nových stanic. Dveře v nich budou přímo navazovat na dveře vlakových souprav a otevřou se pouze po zastavení vlaku a po dobu výstupu a nástupu cestujících. Tím se podstatně zvýší bezpečnost v metru i plynulost jeho provozu.

Trasa metra D má výrazně zlepšit velmi problematickou dopravní situaci v jihozápadní části hlavního města, tedy ve čtvrtích, jako jsou Krč, Lhotka, Novodvorská či Libuš. Bydlí zde zhruba 150 tisíc lidí a dopravu tu zajišťují pouze autobusy. „Ty mají ale několik zásadních nevýhod. Nejsou kapacitní, jedno vozidlo odveze 80 lidí a musí se vypravovat další a další. To klade velké nároky například na počty řidičů, kteří se již dnes pražskému dopravnímu podniku nehledají lehce,“ řekl webu Lidovky.cz dopravní expert Zdeněk Lokaj z Českého vysokého učení v Praze.

„Autobusy také nejsou příliš ekologické a i přes budované buspruhy jsou stále ovlivněny okolní dopravou, kdy často musí stát v kolonách stejně jako auta. Tu kolonu zkrátka nepřeskočí,“ dodal expert. Jednou z jejich výhod oproti metru jsou nižší pořizovací i provozní náklady.

Trasa C je na hranici kapacity

Nová trasa má tedy především odlehčit trase C, na jejíž stanici Kačerov autobusy z jihozápadního města cestující svážejí či je z ní odvážejí a ve špičkách jsou zde tlačenice běžnou záležitostí. Samotná trasa je již na samotné hranici své kapacity a intervaly mezi soupravami již bez ohrožení bezpečnosti nelze zkrátit.

S její stavbou se mělo začít zhruba před 15 lety, tehdejší vedení hlavního města v čele s Pavlem Bémem (ODS) však dalo přednost prodloužení trasy A do Motola a trasy C do letňanských polí. Projekt nové linky na nějakou dobu skončil u ledu.

Stavbu první fáze projektu obstará sdružení společností Subterra, Hochtief a Strabag. O posledně jmenované společnosti se v poslední době mluvilo především v souvislosti s jejím spolumajitelem, kterým je jeden z nejznámějších ruských miliardářů Oleg Děripaska, který ovšem není na evropském sankčním seznamu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se přesto obrátil na vládu s obavou, aby státní peníze netekly ruskému oligarchovi. Strabag však vydal prohlášení, že Děripaskovi nevyplatí žádné dividendy, a tím celá záležitost utichla.

I díky nově budované trase metra Praha má sice jednu z nejlepších sítí městské hromadné dopravy na světě, hrozí jí ale stagnace až úpadek. Nové infrastrukturní stavby se stavějí pomalu a nestačí bouřlivému rozvoji města, který se dá v příštích letech očekávat. Nedostatečná infrastruktura následně může Prahu posunout na pomyslném žebříčku atraktivity pro investory směrem dolů, argumentuje Lokaj.

Staví se příliš pomalu

„Už dnes musíme přemýšlet o tom, jaká bude poptávka v roce 2040 či 2050, a podle toho musíme začít plánovat. Dnes městská hromadná doprava sice dostačuje, ale s rozvojem města za nějakou dobu dostačovat nemusí. Město absorbuje nové obyvatele, pracovníky, ti budou chtít MHD využívat,“ soudí Lokaj.

Podle něj je problém jak v délce povolovacích procesů, ale také v tom, že se z dopravy často stává politikum. Jenomže délka přípravy a realizace klíčových dopravních staveb, jako jsou nové trasy metra nebo i tramvajové linky, přesahuje délku jednoho volebního období. „Bohužel v Praze neexistuje konsenzus politických stran o podpoře klíčových dopravních staveb, že se budou podporovat, ať bude u kormidla kdokoliv. To je ovšem jediná cesta, jak Prahu posunout do 21. století a přiblížit se takovým metropolím, jako jsou Vídeň nebo Berlín,“ konstatoval Lokaj.

V současné době je prý v Praze stále ještě kvalitní pracovní síla za rozumné peníze a dobrá infrastruktura. „Pokud ji ale nebudeme dále rozvíjet, ten zájem ovadne a investoři si budou vybírat města, která jim nabídnou lepší podmínky,“ varuje odborník.

Praha je podle Lokaje pro banky natolik zajímavým klientem, že by pro ni nebyl si na stavbu nových infrastrukturních projektů půjčit. Jde o běžný způsob financování podobných projektů a například rozvoj pražského metra stát do své gesce převzít nemůže, dodal.