Mezi lidmi roste zájem o soukromé testy na koronavirus, stát nad nimi chce mít kontrolu

Praha Lidé, které lékaři nebo hygienické stanice odmítají otestovat na koronavirus, začínají vyhledávat soukromé laboratoře. Jedním z takových je matka tří dětí z Prahy 6, která si zaplatila test v pražské laboratoři Tilia, jak zjistily Lidovky.cz.

Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové přitom ale ministerstvo zdravotnictví uzavřelo s většími soukromými laboratořemi takzvanou gentlemanskou dohodu, že testování provádět nebudou. Zakázat jim to stát však nemůže.



„I kdybych o takové dohodě věděla, nesouhlasila bych s ní. Státní zdravotní ústav nemůže saturovat požadavky celého okolí,“ řekla serveru Lidovky.cz vedoucí soukromé laboratoře Tilia Laboratories Soňa Peková. Uvedla, že vyšetřili již desítky lidí, kteří si test za 1264 korun koupili. Oficiální testy od státu vyjdou podle oficiálního vyjádření na 5000.



Zmíněná matka, která se v laboratoři vyšetřit nechala, byla s dětmi na lyžích v regionu Trentino, sousedícím s Lombardií. Poté, co pocítila příznaky nemoci, kontaktovala svého lékaře, který jí však nepomohl, protože prý nenavštívila rizikovou oblast.

Ze stejného důvodu ji podle ČTK „odmítli“ také na infolince Státního zdravotního ústavu. Vyhledala proto zmíněnou soukromou laboratoř, kde jí test vyšel jako pozitivní. Hygienici zjišťují, s kým po návratu přišla do styku. Její děti v uplynulých dvou dnech chodily do Základní školy Antonína Čermáka v Praze 6. Nákaza u nich podle středečního večerního vyjádření ministerstva zdravotnictví prokázána nebyla. Negativní test měl i jejich dědeček.

„Problém je v tom, že kdyby byla paní negativní, spokojila by se s tím a dále to neřešila. Vzpomeňme případ dvou Američanek, které k nám cestovaly z Milána, jedna měla dokonce větší potíže, a vyšla jako negativní. Až po dvou dnech byl nález pozitivní. To je základní důvod, proč chceme, aby bylo testování evidováno, bylo jednotné a člověk se nechával vyšetřovat až když má zdravotní potíže,“ řekla serveru Lidovky.cz ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

„Jestli byla ženě z Prahy doporučena k otestování soukromá laboratoř, není to správně. Není možné, aby testy prováděl kdokoli, musí to mít řád,“ řekl ve středu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Lékaři a hygienici však ve snaze eliminovat falešné případy nákazy posílají k testování na koronavirus pouze ty, kdo navštívili rizikové oblasti – například v severní Itálii – a vykazují příznaky chřipky či přišli do styku s nakaženým. Lidé, kteří se i přesto chtějí nechat vyšetřit, tak čím dál častěji vyhledávají soukromé laboratoře.

To, že ošetřující lékařka odmítla ženu nechat otestovat, nepovažuje hygienička Jágrová za nikterak zarážející. „Pobývala v oblasti, kde Italové hlásili jeden případ nákazy a nehlásili komunitní přenos. Je otázka, jaký mají Italové přehled. Celý systém je nastaven na to, kde je jaký způsob přenosu. Jinak bychom museli vyšetřit všech 24 tisíc Čechů, kteří byli v minulých dnech v Itálii na horách. Takové množství testů bychom do republiky nedostali,“ uvedla Jágrová.

Zatímco větší soukromé laboratoře, například Synlab, se s resortem zdravotnictví dohodly, že testovat na koronavirus nebudou, vedoucí pražské soukromé laboratoře Tilia Soňa Peková pro Lidovky.cz uvedla, že nechápe, proč tomu tak je.

Otestovali desítky lidí

„Nejsou na to žádné legální restrikce, pokud laboratoř testování dokáže nabídnout v kvalitním provedení. V případě, kdy se objeví epidemie, stát by měl podpořit laboratoře, které mohou nabídnout tento servis, aby nebyly jiné laboratoře, například Státní zdravotní ústav (SZÚ), zahlceny. Myslím, že je to nyní kontraproduktivní,“ řekla Peková. V Tilii podle ní doposud vyšetřili desítky lidí, kteří se vrátili z rizikových oblastí a chtěli zodpovědně vědět, jestli nebudou rizikem pro své okolí. Peková dodala, že dodržují postupy doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Když se vzorek ukáže jako pozitivní, uvědomí pacienta, příslušnou hygienickou stanici i SZÚ.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula pro Lidovky.cz uvedl, že neevidují, kolik takových soukromých laboratoří v Česku je. „Rozhodně nejsme příznivci řešení, aby se testovalo mimo státní systém. Ale nemáme právo nikomu zakázat, aby si ty testy koupil. Stejně ten člověk pak bude muset projít do oficiálního systému a být testován oficiálně v laboratoři, která má naši certifikaci,“ uvedl Prymula pro Lidovky.cz ve středu odpoledne s tím, že lidem testování v soukromých laboratořích nedoporučuje.

Liberecký dopravní podnik začal dezinfikovat vozidla ozonem. Na snímku Pavel Soukup ze specializované firmy měří hodnoty ozonu po aplikaci do autobusu. Cestující přicházejí do haly na letišti v Brně-Tuřanech.

Ve středu večer na tiskové konferenci ministra Vojtěcha zaznělo z úst hygieniků, že hodlají navázat spolupráci s některými dalšími laboratořemi, budou však striktně dbát na splnění kritérií kvality. „Chceme postupovat obezřetně, abychom do mezinárodního systému pouštěli jen ověřená data,“ řekl ředitel SZÚ Pavel Březovský.

Testování zatím provádí pět nemocnic a zdravotních ústavů: vedle SZÚ v Praze ještě ve Zdravotním ústavu v Ostravě, v Nemocnici České Budějovice, ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a ve Fakultní nemocnici v Motole.

„Pokud tam opravdu je riziko, měl by to udělat státní systém a budete mít jistotu,“ řekl Prymula a dodal, že testy, jež laboratoře využívají, se liší: „Je test, který testuje RNA (nukleová kyselina viru – pozn. red.), v podstatě je to zachycení toho viru přímo v organismu a tím, že se namnoží, jsou kopie dostatečně četné na to, aby byl test pozitivní. A pak jsou tu testy, které umí určit protilátky – přitom ty se vyskytují až s určitým časovým odstupem: takže pokud je test negativní, neřekne nám to vůbec nic.“