Mezi nemocnými s covidem v Karlovarském kraji by mělo být až 300 vězňů z Horního Slavkova

Horní Slavkov (Sokolovsko) V přetížených nemocnicích v Karlovarském kraji jsou i vězni s onemocněním covid-19. Nákaza se podle webu deníku Blesk rozšířila zejména ve věznici v Horním Slavkově, kde je údajně až 300 nakažených. Mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová tato čísla na dotaz nepotvrdila, počty nakažených vězeňská správa uvádí jen za všechny věznice.

„Z taktických a bezpečnostních důvodů sdělujeme pouze celoplošné počty nemocných. K pátku je z téměř 19 300 vězněných osob v ČR 1230 pozitivních, z počtu přes 11 000 zaměstnanců a příslušníků vězeňské služby ČR je jich 370 pozitivních,“ řekla.



Podle Blesku je na Karlovarsku v nemocnicích zhruba šest vězňů s nákazou covid-19, kteří museli být připojeni na ventilátory. Těmito přístroji totiž vězeňská nemocnice nedisponuje. Kučerová ale podle Blesku potvrdila, že několik jedinců je hospitalizovaných.



Věznice v Horním Slavkově patří mezi větší české věznice. Aktuálně je v ní podle údajů vězeňské služby 727 odsouzených. Z toho 665 je zařazeno do vysokého stupně zabezpečení, 53 do středního stupně zabezpečení. V Karlovarském kraji jsou ještě další dvě věznice, a to v Kynšperku nad Ohří, kde je 459 vězňů, a v Ostrově, kde je aktuálně 1050 vězňů včetně obviněných.