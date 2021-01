MfD: Tajemnicí olomouckého hejtmana je Navrátilová, bývalá mluvčí Rozbořila obviněného v kauze Vidkun

OLOMOUC Tajemnicí nového hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka (Piráti a STAN) se stala Kamila Navrátilová, která v minulosti 12 let pracovala na krajském úřadě jako tisková mluvčí a nyní zastává funkci starostky Choliny na Olomoucku. Na hejtmanství skončila v roce 2017 a po svém propuštění zažalovala kraj, který jí pak zaplatil více než čtvrtmilionové mimosoudní vyrovnání. Informuje o tom v pondělí Mladá fronta Dnes (MfD).

„Po nástupu mi kolegové velmi doporučovali, abych měl tajemníka, který mi odlehčí v práci. V ideálním případě si hejtman takového člověka už přivádí s nástupem do funkce, to ale nemohl být můj případ, neboť nepřicházím z krajské politiky a neměl jsem člověka, který by byl na tuto práci vhodný. Tajemník by se měl vyznat ve veřejné správě, a protože já jsem tady ten nezkušený, nepotřebuji dalšího nezkušeného,“ uvedl Suchánek.



Volba nakonec padla na Navrátilovou. „Kamila Navrátilová patří do skupiny lidí, kteří mají podobný pohled na věci jako já, a navíc má z minulosti řadu zkušeností,“ uvedl hejtman. Dodal, že si uvědomuje, že Navrátilová může být pro někoho problematická kvůli spojování s bývalým hejtmanem Jiřím Rozbořilem (ČSSD), s nímž ji pojí přátelství. Rozbořil byl před koncem svého funkčního období v roce 2015 obviněn v korupční kauze Vidkun. „Já pana Rozbořila a podobné věci v tuto chvíli neřeším a doufám, že paní Navrátilová bude vykonávat svou práci k mé spokojenosti,“ dodal Suchánek.

Navrátilová byla pro údajnou nadbytečnost propuštěna v roce 2017 krátce po odvolání hejtmana Oto Košty (ANO), kterého nahradil spolustraník Ladislav Okleštěk. Po nástupu do funkce nechal Okleštěk zrušit celý mediální odbor krajského úřadu.

MfD připomíná, že funkce hejtmanova tajemníka není v Olomouckém kraji nová. Suchánek tak navazuje na zvyklost předchozích hejtmanů, kterým tajemník pomáhal s každodenní agendou. Mezi hlavní úkoly Navrátilové bude patřit i rekonstrukce tiskového oddělení.