Do Karlových Varů míří po dobu konání festivalu od 3. do 11. července speciální autobusová linka 305.
Z terminálu Praha Zličín se tak dostanete do Karlových Varů přímo, bez přestupu. Linka má celkem 39 zastávek a zastavuje například v Novém Strašecí, Krupé, Lubenci, Bochově či Andělské Hoře.
Linka 305 má intervaly ve všední dny každých 60 – 120 minut, o víkendu 120 – 240, uvádí Ropid.
Jízdenku si lze pohodlně zakoupit v aplikaci PID Lítačka.
„Nejvýhodnější je využití celodenního jízdného za cenu 288 Kč a 168 Kč, které se při zpáteční cestě cenově rozloží na dvě výhodné jízdenky za 144 Kč a 84 Kč,“ avizuje dopravce.
Například RegioJet vozí svým spojem do Varů podle svých webových stránek od 149 korun, ceny přepravce FlixBus začínají kolem 200 korun.