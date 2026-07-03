Míříte z Prahy na filmový festival do Varů? Jeďte bez přestupu a celkem levně

Autor:
  8:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Chystáte se na mezinárodní filmový festival do Karlových Varů? Využijte přímý autobus. Pražská integrovaná doprava nabízí svezení, které trvá necelé dvě a půl hodiny. Jedna cesta stojí kolem stovky.

Do Karlových Varů míří po dobu konání festivalu od 3. do 11. července speciální autobusová linka 305.

Z terminálu Praha Zličín se tak dostanete do Karlových Varů přímo, bez přestupu. Linka má celkem 39 zastávek a zastavuje například v Novém Strašecí, Krupé, Lubenci, Bochově či Andělské Hoře.

Linka 305 má intervaly ve všední dny každých 60 – 120 minut, o víkendu 120 – 240, uvádí Ropid.

Jízdenku si lze pohodlně zakoupit v aplikaci PID Lítačka.

„Nejvýhodnější je využití celodenního jízdného za cenu 288 Kč a 168 Kč, které se při zpáteční cestě cenově rozloží na dvě výhodné jízdenky za 144 Kč a 84 Kč,“ avizuje dopravce.

Například RegioJet vozí svým spojem do Varů podle svých webových stránek od 149 korun, ceny přepravce FlixBus začínají kolem 200 korun.

Využijete při cestě na festival do Varů linku 305 z Prahy?

celkem hlasů: 5

Linka 305 mezi Zličínem a Karlovými Vary

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.