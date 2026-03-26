S obviněními nesouhlasím, odmítá účast ve fotbalové korupční aféře primátor Karviné

„Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností,“ zaslal dnes odpoledne Wolf prohlášení médiím prostřednictvím mluvčí města Moniky Dankové.
Dosud nebylo jasné, kde se primátor nachází, povědomí o něm neměli ani jeho kolegové ve vedení magistrátu, přičemž jeho první náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM) přebral jeho pravomoci.
„Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála 20 let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal,“ pokračuje v prohlášení Wolf. „V současné době, kdy probíhají úkony trestního řízení, se bohužel nemohu vyjádřit více. Jakmile to bude možné s ohledem na probíhající řízení jsem připraven se vyjádřit více,“ dodal primátor, který padesátitisícovou Karvinou vede od roku 2018.
Poté, co ve středu Wolfův mobil měl jen obsazovací tón, dnes už zase vyzvání. Primátor však hovor nezvedl a v prohlášení upozornil, že s médii bude komunikovat jen přes svého právníka.