Prodloužené intervaly i výluky. Blíží se prázdninový provoz pražské MHD

„U metra budou stejně jako každý rok mírně prodlouženy intervaly ve špičkách pracovních dnů,“ uvedl dnes Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která koordinuje pražskou veřejnou dopravu.
U linky A budou intervaly podle denní doby delší o 60 až 75 sekund, na lince B o 40 až 60 sekund a na lince C o 20 až 35 sekund. Kolem poledne pojedou všechny linky po pěti minutách, o víkendu každých 7,5 minuty.
Většina tramvajových linek pojede o prázdninách ve špičkách pracovních dnů každých deset minut, kolem poledne pak po 12 minutách. Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude interval poloviční. U autobusů budou intervaly prodlouženy v pracovní dny a u vybraných linek i o víkendu. Školní autobusy nepojedou.
MHD v metropoli zasáhnou i výluky. Od 4. do 10. července nepojede kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení metro mezi stanicemi linky C Kobylisy a Pražského povstání. Náhradní dopravu zajistí autobusy XC a tramvajová linka 2 prodloužená z Nuslí ke stanici metra Pražského povstání a k Vozovně Pankrác.
Od nadcházející soboty bude kvůli pracím na rekonstrukci Radlické na tři týdny přerušen provoz tramvají na trati z Anděla do Radlic. „V příštím roce se očekává dlouhodobé přerušení provozu na této trati,“ uvedl Drápal.
Od poloviny července pak kvůli rekonstrukci trati tramvaje do zhruba 10. srpna nepojedou v úseku Lazarská – Národní třída – Národní divadlo – Újezd. Po ukončení této výluky je v plánu rekonstrukce trati na Spořilově, dodal mluvčí.
Provoz autobusů na severu a východě Prahy ovlivní oprava Kbelské ulice od 2. července do 15. srpna. Od 13. července pak začne rekonstrukce stropní desky nové budovy hlavního nádraží, což ovlivní polohu autobusových zastávek.
Na železnici bude pokračovat dlouhodobá výluka mezi Masarykovým nádražím a stanicí Bubny a od 1. července bude vyloučen i provoz ve směru na tratích ve směru Rudná u Prahy a Hostivice. Vlaky linky S6 budou do podzimu jezdit z provizorní zastávky Praha-Zlíchov v blízkosti tramvajové zastávky Hlubočepy a vlaky linky S65 budou jezdit z Hostivice pouze do zastávky Praha-Jinonice.
„Ve druhé polovině srpna pak bude vyloučen provoz vlaků mezi Prahou a Kladnem a pokračující modernizace stanice Praha-Smíchov si vyžádá odklon části vlaků linky S7 přes Kačerov,“ doplnil Drápal.