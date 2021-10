Lístek na MHD v Českých Budějovicích bude za 20 korun, zdraží i roční kupony

Základní jízdenka bude za 20 korun místo současných 16. MF DNES na to jako první upozornila už v polovině října. Celoroční kupon pro dospělé bude za téměř čtyři tisíce, nyní je za 3 630 korun. Senioři od 65 do 75 let už pak nebudou platit symbolických 10 korun, ale 500 ročně.



Porovnání cen Kolik korun stojí jízdné v MHD nyní a od 1. ledna Základní, 60 minut 16–20 Kč

24 hodin 50–75 Kč Dlouhodobé (dospělý):

90denní 1 020–1 120 Kč

Roční 3 630–3 990 Kč Dlouhodobé (student 16–26 let):

90denní 510–560 Kč

Roční 1 515–1 660 Kč Roční jízdenky se slevami:

6–15 let 200–500 Kč

Mateřská a rodičovská 50–500 Kč

65–75 let 10–500 Kč

Od 75 let zdarma na občanku Pozn.: Výběr ze změny tarifu DP ČB.

Zdražování jízdenek v MHD cestující sice štve, ale zároveň nepřekvapuje kvůli tomu, jak rostou ceny skoro všude. MF DNES se ptala cestujících na zastávkách, co si o růstu cen myslí. Většina z dotázaných reagovala, že autobusy a trolejbusy nepřestanou využívat, jen to pro ně bude další nepříjemná zátěž navíc.

„Budu to muset řešit, ale mám výhodu, že bydlím s rodinou. Mladí mají auta, tak by mi v případě nouze vypomohli,“ reagovala Věra Jelínková. „Zdražuje se všechno, proto se nedivím, že se to dotkne i MHD. Mě osobně to zásadně neovlivní,“ uvedl další cestující, Michal Kamenický.



Návrh DP na úpravu ceníku už schválili radní, podnik je stoprocentně vlastněný městem. Ještě bude nutné schválit změnu tarifu. Vedení města a jeho firmy tak reagují na nárůst nákladů na provoz MHD, stejně tak i na úbytek cestujících na zhruba 80 procent proti době před covidem a omezeními v letech 2020 a 2021.

„Náklady na provoz letos o 21 milionů korun převýšily tržby z jízdného včetně sjednaných kompenzací,“ spočítal ředitel DP Slavoj Dolejš. Pokud by se nezdražilo, musel by podle něj podnik škrtat ve spojích, nebo by ztrátu muselo umořit město a další objednavatelé MHD ze svých rozpočtů.

Nejdříve rozdalo město slevy, teď hledá peníze

Pravdou je, že třeba před třemi roky schválilo vedení Budějovic takové úpravy a slevy, které naopak znamenaly vydat 20 milionů korun z rozpočtu navíc. Teď už ale na podobné úlevy pro část cestujících nejsou peníze.

Dolejš nicméně také už dříve řekl, že by DP mohl rozšířit své služby a tím zvyšovat zisk. O tom mluvil i primátor Jiří Svoboda (ANO). „Podnik by mohl pro město zajišťovat některé práce jako technické služby – spravovat dopravní značení a podobně,“ zmínil primátor.

MF DNES oslovila i některé členy opozice a ti mimo jiné upozorňují, že takto závažný krok mělo vedení města předjednat se všemi zastupitelskými kluby. Třeba člen dozorčí rady DP a opoziční zastupitel Michal Šebek (ODS) už v květnu apeloval na představenstvo firmy, ať záporný hospodářský výsledek řeší.

„Nemyslel jsem, že to v první řadě bude formou zdražením jízdného. Očekával jsem, že to bude třeba úpravou linek a jednotlivých spojů. Dále i zvýšením produktivity, prostě to, co běžně v daných situacích dělají firmy v komerčním světě,“ uvedl. Podle něj je například i prakticky nulový tlak na hledání úspor, snižování nákladů.

Také pár příjemných změn

Některé změny tarifu budou přece jen příjemné. O pět korun od 1. ledna zlevní SMS jízdenka a bude stát stejně jako papírová. Novinkou také je, že osoby nad 75 let už nebudou potřebovat jízdenku ani průkazku, postačí jim, když se v autobuse či trolejbuse při kontrole prokážou třeba občankou.

Nový odbavovací systém pak umožní cestujícím od Nového roku zakoupit jízdenky přímo ve vozech a platit je kartou.