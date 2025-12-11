Prvního ledna roku 2026 začnou platit dlouho avizovaná opatření v Pražské integrované dopravě (PID), na nichž se již v srpnu dohodli zástupci hlavního města a Středočeského kraje. Tím nejdůležitějším jsou vyšší ceny jízdného.
Aplikace Lítačka
Novinkou bude také zavedení dvojích cen podle způsobu nákupu jízdenek a kuponů. Ceny v aplikaci Lítačka se u dlouhodobých kuponů i jednorázových jízdenek zvednou o dvacet procent.
Papírové dlouhodobé kupony zdraží o 25 procent, jednorázové jízdné dokonce až o třicet procent. Organizátor Pražské integrované dopravy ROPID rozdílnými cenami reflektuje odlišné náklady na jednotlivé způsoby prodeje. Opatřením tak chce motivovat i k většímu používání aplikace.
Nové ceny v Praze
Zvýšení jízdného se v hlavním městě dotkne pouze krátkodobých jízdenek, na ceny dlouhodobých kuponů však nebude mít vliv. U nich se zároveň neuplatní pravidlo o dvojí ceně pro papírové a elektronické jízdné.
|Typ jízdného
|Současná cena
|Nová cena (papír)
|Nová cena (elektronicky)
|SMS jízdné
|30 minut
|30
|39
|36
|42
|90 minut
|40
|50
|46
|55
|24 hodin
|120
|150
|140
|150
|72 hodin
|330
|350
|340
|350
Ceny dlouhodobých kuponů se na stejné úrovni drží už více než deset let. V polovině roku 2015 tehdejší vedení hlavního města přistoupilo dokonce k jejich snížení. Roční plnocenný kupon tehdy zlevnil z původních 4 750 na současných 3 650 korun.
Nové ceny ve Středočeském kraji
Zdražení jízdného na linkách PID ve Středočeském kraji se dotkne jak krátkodobých lístků, tak dlouhodobých kuponů. Právě do nich se pak nejvíce promítne dvojí cena podle způsobu nákupu.
|Typ dokladu
|Pásmo
|Současná cena
|Nová cena (papír)
|Nová cena (elektronicky)
|Měsíční
|1
|395
|494
|474
|2
|605
|756
|726
|3
|920
|1 150
|1 104
|Čtvrtletní
|1
|1 000
|1 250
|1 200
|2
|1 575
|1 969
|1 890
|3
|2 365
|2 956
|2 838
|10měsíční
|1
|3 150
|3 938
|3 780
|2
|4 835
|6 044
|5 802
|3
|7 350
|9 188
|8 820
|Roční
|1
|3 740
|4 675
|4 488
|2
|5 735
|7 169
|6 822
|3
|8 730
|10 913
|10 476
Od 1. ledna 2026 se také zvednou ceny jednorázových lístků ve vnějších pásmech. V papírové podobě zdraží o 30 procent, elektronické jízdenky v aplikaci Lítačka pak o 20 procent.
|Typ jízdenky
|Současná cena
|Nová cena (papír)
|Nová cena (elektronicky)
|20 minut, 2 pásma
|20
|24
|22
|30 minut, 3 pásma
|30
|39
|36
|60 minut, 4 pásma
|40
|52
|48
|90 minut, 5 pásem
|50
|65
|60
|120 minut, 6 pásem
|60
|78
|72
|150 minut, 7 pásem
|70
|91
|84
Zvýšení cen jízdného iniciovalo vedení Středočeského kraje s odvoláním na rostoucí provozní náklady i nezbytnou modernizaci vozidel. Kraj o zdražení rozhodl už v červnu.
|
Od nového roku zdraží MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony
Vyšší pokuty v Praze
Společně se zvýšením cen lístků vzrostou od Nového roku o několik stokorun také postihy za cestování bez platných jízdních dokladů. Opatření platí na linkách v hlavním městě mimo vlaků a příměstských linek.
Výše pokut bude nově odstupňovaná podle počtu dnů od provedené kontroly do zaplacení pokuty cestujícím. Nejvýhodněji vyjde zaplacení na místě přímo revizorovi, novinkou je vyšší postih při platbě do patnácti dnů.
|Lhůta zaplacení
|Současná výše
|Nová výše
|Platba na místě
|1 000
|1 200
|Platba do 15 dnů
|1 000
|1 500
|Pozdější platba
|1 500
|2 000
Stejná zůstane pouze sazba za zapomenutý platný doklad. Po prokázání na pokladně DPP cestující i po Novém roce budou platit přirážku 50 korun.
Pokuty ve Středočeském kraji
Ve středních Čechách vyšší pokuty platí už od začátku srpna. Stejně jako v Praze se jejich výše bude odvíjet od počtu dnů od přepravní kontroly do zaplacení.
|Lhůta zaplacení
|Současná výše
|Platba na místě
|1500
|Platba do 15 dnů
|2000
|Pozdější platba
|2500
Ve středních Čechách se zvedla i výše poplatku za zapomenutý platný doklad – po prokázání na pokladně cestující platí 100 korun.
Pokuty ve vlacích Českých drah
Například ve vlacích Českých drah však platí odlišné přepravní podmínky a dopravce si výši pokuty stanovuje samostatně.
|Lhůta zaplacení
|Současná výše
|Platba na místě
|500
|Platba do 15 dnů
|500
|Pozdější platba
|1500
Stejně se postupuje například i tehdy, když si zapomenete platný jízdní doklad doma, České dráhy neumožňují jeho zpětné prokázání s přirážkou. Výhodněji proto může vyjít nákup nové jízdenky od průvodčího, s případnou přirážkou pouze ve výši padesáti korun.