MHD v Praze a Středočeském kraji od ledna 2026 zdraží až o třicet procent

Matouš Waller
  8:21
Vedení hlavního města a Středočeského kraje rozhodla o zdražení jízdného od Nového roku o desítky procent. Kromě toho přichází i novinka v podobě dvojích cen – lišit se bude cena papírové a elektronické jízdenky.

El. jednotka řady 471 CityElefant v barvách PID | foto: PID

Prvního ledna roku 2026 začnou platit dlouho avizovaná opatření v Pražské integrované dopravě (PID), na nichž se již v srpnu dohodli zástupci hlavního města a Středočeského kraje. Tím nejdůležitějším jsou vyšší ceny jízdného.

Aplikace Lítačka

Slouží pro navigaci a nákup lístků v PID. Dostupná je pro Android i iOS nebo přes web.

Novinkou bude také zavedení dvojích cen podle způsobu nákupu jízdenek a kuponů. Ceny v aplikaci Lítačka se u dlouhodobých kuponů i jednorázových jízdenek zvednou o dvacet procent.

Papírové dlouhodobé kupony zdraží o 25 procent, jednorázové jízdné dokonce až o třicet procent. Organizátor Pražské integrované dopravy ROPID rozdílnými cenami reflektuje odlišné náklady na jednotlivé způsoby prodeje. Opatřením tak chce motivovat i k většímu používání aplikace.

Nové ceny v Praze

Zvýšení jízdného se v hlavním městě dotkne pouze krátkodobých jízdenek, na ceny dlouhodobých kuponů však nebude mít vliv. U nich se zároveň neuplatní pravidlo o dvojí ceně pro papírové a elektronické jízdné.

Plnocenné jízdné v pražské MHD od 1. ledna 2026 v Kč
Typ jízdnéhoSoučasná cenaNová cena (papír)Nová cena (elektronicky)SMS jízdné
30 minut30393642
90 minut40504655
24 hodin120150140150
72 hodin330350340350

Ceny dlouhodobých kuponů se na stejné úrovni drží už více než deset let. V polovině roku 2015 tehdejší vedení hlavního města přistoupilo dokonce k jejich snížení. Roční plnocenný kupon tehdy zlevnil z původních 4 750 na současných 3 650 korun.

Nové ceny ve Středočeském kraji

Zdražení jízdného na linkách PID ve Středočeském kraji se dotkne jak krátkodobých lístků, tak dlouhodobých kuponů. Právě do nich se pak nejvíce promítne dvojí cena podle způsobu nákupu.

Plnocenné kupony v pásmech od 1. ledna 2026 v Kč
Typ dokladuPásmoSoučasná cenaNová cena (papír)Nová cena (elektronicky)
Měsíční1395494474
2605756726
39201 1501 104
Čtvrtletní11 0001 2501 200
21 5751 9691 890
32 3652 9562 838
10měsíční13 1503 9383 780
24 8356 0445 802
37 3509 1888 820
Roční13 7404 6754 488
25 7357 1696 822
38 73010 91310 476

Od 1. ledna 2026 se také zvednou ceny jednorázových lístků ve vnějších pásmech. V papírové podobě zdraží o 30 procent, elektronické jízdenky v aplikaci Lítačka pak o 20 procent.

Plnocenné jízdenky v pásmech od 1. ledna 2026 v Kč
Typ jízdenkySoučasná cenaNová cena (papír)Nová cena (elektronicky)
20 minut, 2 pásma202422
30 minut, 3 pásma303936
60 minut, 4 pásma405248
90 minut, 5 pásem506560
120 minut, 6 pásem607872
150 minut, 7 pásem709184

Zvýšení cen jízdného iniciovalo vedení Středočeského kraje s odvoláním na rostoucí provozní náklady i nezbytnou modernizaci vozidel. Kraj o zdražení rozhodl už v červnu.

Od nového roku zdraží MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Vyšší pokuty v Praze

Společně se zvýšením cen lístků vzrostou od Nového roku o několik stokorun také postihy za cestování bez platných jízdních dokladů. Opatření platí na linkách v hlavním městě mimo vlaků a příměstských linek.

Výše pokut bude nově odstupňovaná podle počtu dnů od provedené kontroly do zaplacení pokuty cestujícím. Nejvýhodněji vyjde zaplacení na místě přímo revizorovi, novinkou je vyšší postih při platbě do patnácti dnů.

Sazby za jízdu „na černo“ v pražské MHD od 1. ledna 2026 v Kč
Lhůta zaplaceníSoučasná výšeNová výše
Platba na místě1 0001 200
Platba do 15 dnů1 0001 500
Pozdější platba1 5002 000

Stejná zůstane pouze sazba za zapomenutý platný doklad. Po prokázání na pokladně DPP cestující i po Novém roce budou platit přirážku 50 korun.

Pokuty ve Středočeském kraji

Ve středních Čechách vyšší pokuty platí už od začátku srpna. Stejně jako v Praze se jejich výše bude odvíjet od počtu dnů od přepravní kontroly do zaplacení.

Sazby za jízdu „na černo“ v MHD ve Středočeském kraji v Kč
Lhůta zaplaceníSoučasná výše
Platba na místě1500
Platba do 15 dnů2000
Pozdější platba2500

Ve středních Čechách se zvedla i výše poplatku za zapomenutý platný doklad – po prokázání na pokladně cestující platí 100 korun.

Pokuty ve vlacích Českých drah

Například ve vlacích Českých drah však platí odlišné přepravní podmínky a dopravce si výši pokuty stanovuje samostatně.

Sazby za jízdu „načerno“ ve vlacích ČD v Kč
Lhůta zaplaceníSoučasná výše
Platba na místě500
Platba do 15 dnů500
Pozdější platba1500

Stejně se postupuje například i tehdy, když si zapomenete platný jízdní doklad doma, České dráhy neumožňují jeho zpětné prokázání s přirážkou. Výhodněji proto může vyjít nákup nové jízdenky od průvodčího, s případnou přirážkou pouze ve výši padesáti korun.

