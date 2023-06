Registrované partnerství je jen prázdná schránka. Ani homosexuálové nežijí ve vakuu, říká poslankyně se synem gayem

Lidovky.cz: Proč je podle vás tak zásadní manželství pro všechny uzákonit?

Žije tady skupina lidí, kteří nemají taková práva jako ostatní páry. A hlavně jsou tu děti, které v těch rodinách žijí a které jsou v právním vakuu. Myslím si, že je potřeba to vyřešit. Není dobře, aby byl pro gaye a lesby jiný zákon než občanský zákoník. Protože to říká, že to jsou lidi druhé kategorie. A to prostě nejsou.

Lidovky.cz: Odpůrci manželství pro všechny argumentují tím, že stejnopohlavní pár nemůže zplodit dítě, což je podle nich významná součást manželství. Jak se k tomu stavíte?

Jako starostka jsem oddala spoustu heterosexuálních párů, které byly v takovém věku, že bylo jasné, že nikdy děti mít nebudou. A přesto jim to manželství bylo umožněno. Takový argument mi nepřijde fér.