Michailidu končí ve vedení Pirátů. V hlasování rozhodli členové strany

Michailidu poté na sociální síti napsala, že pro její odvolání hlasovalo 53 procent Pirátů, a tedy 47 procent bylo proti. Michailidu také sdělila, že respektuje přímou demokracii ve straně.

Levicová témata v programu zůstávají

„Věřím, že tím jsme mezi ostatními politickými stranami výjimeční. Děkuji za podporu těm, kteří se za mě postavili, ať už veřejně, nebo svým hlasem. Levicová témata v programu zůstávají a moje odvolání na tom nic nemění,“ stálo dále v jejím vyjádření.

Michailidu ještě sdělila, že pondělní rozhodnutí Pirátů pro ni znamená více času na politickou práci. „Ze strany neodcházím a nadále se budu věnovat odborně-politickým aktivitám. Zároveň jsem ráda, že se konečně můžeme věnovat skutečně důležitým věcem, jako je například konsolidační balíček,“ dodala.

Na odvolání reagoval i bývalý primátor Prahy Zdeněk Hřib. „Vnímám to jako odmítnutí zbytečných debat o pravo-levém dělení, které je přežitkem. Jak jinak si vysvětlit, že „pravice“ u nás zvyšuje daně, chce znárodnit ČEZ, a naopak Piráti hájí práva živnostníků? Definují nás činy,“ komentoval Hřib s tím, že Piráti zůstávají jednoznačně hodnotově ukotvení.

„Jsme svobodomyslná liberální strana, která hájí rovná práva a demokracii. Nad rámec toho je ale nutné dělat věcnou politiku, řídit se daty a ne ideologickými dogmaty. Jinak se nikam nedostaneme,“ doplnil vyjádření Hřib.

Nedávno čelila kritice

Michailidu nedávno čelila kritice, a to kdy se zúčastnila Dní antikapitalismu. Akci, která byla věnovaná „marxistickým přednáškám a debatám“. To však pobouřilo šéfa strany Ivana Bartoše, který na sociální síti poté zdůraznil, že by se měla zamyslet a přehodnotit své fungování ve veřejném prostoru.

Výrok o sympatiích k ideálům komunismu před rokem nechtěně vynesl kandidátku na šéfku Pirátů Janu Michailidu na titulní stránky novin. Jak vzpomínala v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz, dnes by volila jiná slova. V rozhovoru současně doplnila, že právě minulý režim v očích lidí na dlouhá léta poškodil komunismus i levici jako takovou.

