Exhejtmana Haška nazlobilo přidělování míst na kandidátce. PRO opouští

Nejen rezignace na předsedu krajské organizace hnutí PRO, ale i úplný odchod z partaje Jindřicha Rajchla. Michalu Haškovi, někdejšímu hejtmanovi jižní Moravy za tehdejší ČSSD, došla trpělivost. Poté, co si PRO na společné kandidátce SPD, na které jsou také představitelé Svobodných a Trikolory, nevymohlo více než dvě pozice.
Kromě předsedy PRO Jindřicha Rajchla, který vede moravskoslezskou kandidátku, se z třetího místa na ústecké kandidátce SPD pokouší do Sněmovny dostat ještě Pavel Tůma, dosavadní náměstek chomutovského primátora.
A právě to, že hnutí PRO nedostalo více prostoru na kandidátkách, byť na nižších pozicích, Haškovi vadí. „Nikdy jsem nebyl přikyvovač a fikus. Politiku jsem bral jako souboj myšlenek a programů, nikoliv jako politikaření a hon za imaginárními budoucími korýtky,“ napsal v pátek ke svému konci v PRO Hašek.
„Informace z posledních dnů z jiných partnerských stran koalice SPD/PRO/Svobodní a Trikolora jen potvrzují, že předsednictvo PRO, naše členská základna i naši voliči byli záměrně uváděni v omyl, když bylo od začátku jasné, že jde o projekt pro předsedy stran a maximálně 1 dalšího kandidáta. Takto to řadu měsíců předseda strany nebyl schopen komunikovat. Nebyl schopen prosadit v rámci vyjednávání na kandidátku ani svoji místopředsedkyni Ivanu Turkovou, kterou označoval veřejně za první dámu PRO,“ shrnul Hašek. Rajchlovo vyjádření redakce iDNES.cz shání.
Členem Rajchlova PRO nebyl Michal Hašek ani dva roky, jihomoravskou organizaci přitom loni v lednu pomáhal zakládat. V pátek ale napsal, že strana PRO nepřestala být show jediného muže – tedy předsedy Jindřicha Rajchla.
Kromě Haška skončili v hnutí i další regionální předsedové – Michal Riško z Karlovarského kraje a Ludmila Křivánková z liberecké organizace.
„Strana PRO se stala uzavřenou společností, řízenou egem jednoho muže. Tým jen na oko a odborníci mizí jeden za druhým. Rozhodování je neprůhledné, odborné struktury nefungují, nové nápady přicházející z krajů jsou systematicky umlčovány. Očekávání byla zcela jiná,“ zdůvodnil svůj odchod Riško. Stejně jako Hašek zůstává nestraníkem.
„Mnozí předsedové a odborníci, kteří u zrodu stáli, odešli – a spolu s nimi se začal vytrácet i původní duch otevřenosti, vzájemného respektu a férové diskuse. Budování odspodu se stalo spíše iluzí minulosti a místo různorodosti názorů, která je pro zdravou stranu životně důležitá, začal převládat jen jeden jediný pohled, který se musí přijímat bez otázek a bez pochyb,“ napsala Křivánková.