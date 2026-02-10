Za Klempířem míří moderátoři Jagelka a Cibulka, chtějí s ním řešit Český rozhlas

Ministr kultury Oto Klempíř pozval na svůj rezort moderátory Michala Jagelku a Aleše Cibulku. Ti s ním chtějí mluvit o osudu Českého rozhlasu, ale i o jeho osobě. Děje se tak poté, co v pondělí na Klempíře čekali umělci v pražském divadle Palace, kam ho pozvali na debatu. Klempíř ale účast odmítl s tím, že schůzka by měla proběhnout na ministerstvu.
Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku Oto Klempíř (Motoristé), který bude jmenován ministrem kultury. (15. prosince 2025)

Jagelka a Cibulka jsou jediní z umělců, kteří se rozhodli Klempíře navštívit na ministerstvu. Podle svých slov chtějí s Klempířem mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu, v němž Cibulka pracuje 27 let.

„Máme samozřejmě řadu otázek, které se týkají vůbec jeho osoby v téhle funkci. Je to věc fascinující a mnoha lidem nad tím zůstává rozum stát,“ uvedl v pondělí Cibulka.

Dodal také, že zaregistroval Klempířovy omluvy za prohřešky z minulosti, konkrétně za spolupráci se Státní bezpečností v polovině 80. let. „Ale pokud jsem něco udělal v minulosti, musím počítat s tím, že v budoucnosti prostě jisté funkce a jisté věci zastávat nikdy nebudu,“ poznamenal Cibulka.

Cibulka s Jagelkou patří mezi signatáře pozvánky, ve které umělci zvali Klempíře na veřejnou debatu do divadla. Ministr popřál účastníkům zdar a uvedl, že se nedostaví kvůli jednání vlády.

Klempíř následně oslovil umělce s tím, že by se setkání uskutečnilo neveřejně v sídle ministerstva kultury v Nostickém paláci. Pozvání se rozhodli využít pouze Cibulka s Jagelkou, kteří spolu tvoří pár. „Termín jsme našli v úterý v 15:00,“ řekl Cibulka o schůzce, která proběhne za zavřenými dveřmi.

Klempířovu nabídku k setkání na ministerstvu naopak odmítli herci Hynek Čermák, Jitka Čvančarová a Sarah Haváčová, kteří ministra také zvali na veřejnou debatu. Podle Čermáka je schůzka na ministerstvu problematická, jelikož proběhne neveřejně, zatímco v divadle by byla před svědky.

