Za Klempířem míří moderátoři Jagelka a Cibulka, chtějí s ním řešit Český rozhlas

Jagelka a Cibulka jsou jediní z umělců, kteří se rozhodli Klempíře navštívit na ministerstvu. Podle svých slov chtějí s Klempířem mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu, v němž Cibulka pracuje 27 let.
„Máme samozřejmě řadu otázek, které se týkají vůbec jeho osoby v téhle funkci. Je to věc fascinující a mnoha lidem nad tím zůstává rozum stát,“ uvedl v pondělí Cibulka.
Dodal také, že zaregistroval Klempířovy omluvy za prohřešky z minulosti, konkrétně za spolupráci se Státní bezpečností v polovině 80. let. „Ale pokud jsem něco udělal v minulosti, musím počítat s tím, že v budoucnosti prostě jisté funkce a jisté věci zastávat nikdy nebudu,“ poznamenal Cibulka.
Cibulka s Jagelkou patří mezi signatáře pozvánky, ve které umělci zvali Klempíře na veřejnou debatu do divadla. Ministr popřál účastníkům zdar a uvedl, že se nedostaví kvůli jednání vlády.
Klempíř následně oslovil umělce s tím, že by se setkání uskutečnilo neveřejně v sídle ministerstva kultury v Nostickém paláci. Pozvání se rozhodli využít pouze Cibulka s Jagelkou, kteří spolu tvoří pár. „Termín jsme našli v úterý v 15:00,“ řekl Cibulka o schůzce, která proběhne za zavřenými dveřmi.
Klempířovu nabídku k setkání na ministerstvu naopak odmítli herci Hynek Čermák, Jitka Čvančarová a Sarah Haváčová, kteří ministra také zvali na veřejnou debatu. Podle Čermáka je schůzka na ministerstvu problematická, jelikož proběhne neveřejně, zatímco v divadle by byla před svědky.