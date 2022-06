Podnikatel Redl, stíhaný v korupčním skandálu, nyní nesvéprávný není

Poslední přezkumné řízení se konalo 13. května. Postupem okresního soudu se zabývá předsedkyně Krajského soudu v Plzni Věra Oravcová.

Okresnímu soudu připadlo rozhodování o Redlově svéprávnosti podle jeho tehdejšího bydliště. „V době, kdy se zahajovalo řízení o svéprávnosti, posuzovaný měl tady trvalý pobyt a faktické bydliště. Takže jsme byli správně příslušní. Omezení svéprávnosti se opakuje ve vlnách, jsou tam na to stanovené zákonné lhůty. Když jsem si dělala lustraci spisu, našla jsem první omezení už z roku 2008,“ řekla Pavlíčková.

Přezkumné řízení se dříve dělalo po třech letech, nyní je to po pěti. Soud je podle Pavlíčkové povinen řízení o přezkumu vždy v dané lhůtě zahájit, pokud například posuzovaný člověk nezemře. „Naposledy to bylo 13. května. Doložka právní moci aktuálně vyznačena není, protože rozsudek byl rozesílán 10. června a jediné, co vím, je, že hmotně právní opatrovník se vzdal práva odvolání. Takže předpokládám, že do právní moci dojde,“ uvedla Pavlíčková.

Krajský soud nemůže zasahovat do rozhodování, říká Pavlíčkova

Podrobnosti o spisu si vyžádala předsedkyně nadřízeného soudu Oravcová. O dalším postupu se bude teprve rozhodovat, sdělila. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS na Twitteru v pondělí uvedl, že se případem zabývá. „Hovořil jsem s předsedkyní Krajského soudu v Plzni, která věc prověřuje,“ napsal.

Pavel Blažek @blazek_p Hovořil jsem s předsedkyní Krajského soudu v Plzni, která věc prověřuje. https://t.co/88Gbkr19Ur oblíbit odpovědět

„Vstoupila jsem do jednání s Okresním soudem Plzeň - město a teprve očekávám nějakou zprávu od předsedkyně okresního soudu. Podle toho, jaké údaje se mi podaří zjistit, stanovím další postup. Pokud například zjistím, že ta věc je pravomocně skončena, je to mimo moji kompetenci,“ řekla Oravcová.

Pavlíčková neví, jaká by měla být přesně role předsedkyně krajského soudu a co přesně ministr požaduje. Předsedkyni krajského soudu podle svých slov řekla, v jaké fázi řízení je i to, že kopii spisového materiálu si udělala policejní centrála proti organizovanému zločinu. „Co se týče rozhodovací činnosti, do toho předsedkyně krajského soudu zasahovat nemůže,“ dodala Pavlíčková.

Kvůli duševní poruše není schopen chápat trestní řízení, tvrdil soud

Deník N v pondělí uvedl, že Redl se kvůli duševní chorobě již dříve vyhnul stíhání v jiném případu. Redlovo tehdejší trestní stíhání bylo přerušeno z důvodu, že údajně nebyl kvůli své duševní chorobě, která nastala až po spáchání činu, schopen chápat smysl trestního řízení.

Vyšetřovatelé aktuální kauzy nicméně podle deníku tvrdí, že Redl je v pořádku a žije život jako svéprávný člověk. Stále má například řidičský průkaz, což při závažné duševní chorobě není možné. Úřady proto nevidí k tomu, aby se tento bývalý spolupracovník uprchlého zločince Radovana Krejčíře – který se rovněž chtěl odvolávat na duševní nemoc – vyhýbal trestnímu stíhání.

Plzeňská soudkyně Jana Tlustá, která 13. května prodloužila nyní obviněnému podnikateli Michalu Redlovi o dalších pět let omezení svéprávnosti, odmítla odpovědět na dotazy iDNES.cz, zda si za svým rozhodnutím stojí a necítí se podvedená. Odkázala na soudcovskou mlčenlivost. Otázka, zda jí přímo on nebo někdo z jeho okolí nabídl v souvislosti s rozhodnutím o omezení svéprávnosti úplatek, ji prý nicméně urazila.

Otázka ohledně úplatku by mohla směřovat každopádně hlavně na lékaře, kteři Redlovi podle všeho vysoce pochybný posudek vůbec dali.

V kauze korupce v dopravním podniku chtěla Národní centrála proti organizovanému zločinu podle médií minulý týden obvinit 13 lidí, zastihla jich ale jen deset. Jedním z nich je dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček ze STAN, který stejně jako Redl skončil ve vazbě. Kauza vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka ze STAN, který byl s Redlem v kontaktu. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN.