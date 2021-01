Michaláková formálně dostala syny do své péče, před deseti lety jí je odebraly norské úřady

Kauza českých dětí v Norsku se táhne již desátým rokem Výběr událostí kolem odebraných českých dětí v Norsku: 18. května 2011 - Norská sociální služba Barnevernet rozhodla o odebrání dětí českým manželům Michalákovým a o jejich umístění do přechodné pěstounské péče. Eva a Josef Michalákovi se v Norsku usadili po svatbě v roce 2005, narodili se jim dva synové. Všichni měli české občanství. Důvodem opatření úřadu bylo podezření pracovníků mateřské školy, že otec syny sexuálně zneužívá. Policie začala manžele vyšetřovat, podezření se ale nepotvrdilo. Případ byl v lednu 2013 odložen. Únor 2012 - Norská Krajská komise pro sociálně-právní ochranu dětí rozhodla o svěření dětí do stálé pěstounské péče, děti se dostaly každé do jiné rodiny. Matka získala právo na kontakt s nimi čtyřikrát ročně pod dohledem úřadu, otec právo nezískal. Červenec 2012 - Norský soud potvrdil zbavení péče obou rodičů a nepřiznal jim možnost kontaktu. Matka se odvolala. Březen 2013 - Odvolací soud přiznal matce právo kontaktu s dětmi dvakrát ročně po dvou hodinách. Matka podala dovolání. Listopad 2013 - Michaláková se obrátila na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ten její stížnost nepřijal. 12. června 2014 - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) řekl, že dá vypracovat zprávu o postupu českých vlád v kauze. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek už dříve uvedl, že ambasáda v Norsku žádala tamní ministerstvo zahraničí nótou o vysvětlení. Norové sdělili, že ČR se řízení neúčastní, proto ji nemůže informovat. 4. prosince 2014 - Prezident Miloš Zeman oznámil, že je připraven se v případě potřeby osobně vložit do případu. 22. prosince 2014 - MZV předalo norskému velvyslanectví diplomatickou nótu ve prospěch chlapců. 20. ledna 2015 - Poslankyně Jitka Chalánková (TOP 09) uvedla, že Michaláková bude moci děti vídat ještě méně, dvakrát ročně 15 minut. Přistoupila na to po jednání s norskou sociální službou. 21. ledna 2015 - Sobotka oznámil, že se obrátil na norskou premiérku se žádostí o důkladné posouzení případu. 26. ledna 2015 - Zaorálek předal norské velvyslankyni druhou nótu. Žádal, aby norské úřady začaly s českými spolupracovat. 8. února 2015 - Zeman přirovnal norskou sociální službu k nacistickému programu Lebensborn. Výrok ale sám označil za přehnaný a provokativní. 13. března 2015 - Michaláková se v Norsku po roce setkala s mladším synem. Starší na schůzku nedorazil. 29. dubna 2015 - Zaorálek uvedl, že norský sociální úřad požádal o zahájení řízení umožňujícího adopci mladšího z dětí. Proti tomu se ohradil Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 9. června 2015 - Mluvčí prezidenta oznámil, že Zeman se obrátil na norského krále Haralda V. Žádal jej, aby se zasadil o vyřešení kauzy. 6. října 2015 - Oznámeno, že Michaláková ztrácí rodičovská práva, což znamená naprostý zákaz kontaktu. Mladšího syna navíc úřady posílají do adopce. Zeman v reakci řekl, že by mohl být stažen český velvyslanec v Norsku. Později zrušil pozvání norské velvyslankyně na akce pořádané u příležitosti 28. října. 24. ledna 2016 - Zeman oznámil, že má připravený návrh mezinárodní smlouvy, podle níž by děti s českým občanstvím byly v Norsku vydávány rodičům. Na její podobě se ale s MZV neshodl. 25. května 2016 - Soud v Hokksundu zahájil projednávání odvolání Michalákové proti zbavení práv a adopci mladšího syna. 30. června 2016 - Právní zástupce Michalákové Pavel Hasenkopf informoval o rozhodnutí brněnského krajského soudu, podle kterého by se okresní soud v Hodoníně měl zabývat norskými rozsudky a úpravou péče o děti po rozvodu manželů Michalákových. 1. července 2016 - Česká televize informovala, že soud v Hokksundu potvrdil rozhodnutí úřadů o ztrátě rodičovských práv Michalákové. Nesouhlasil ale s adopcí mladšího hocha. 15. září 2016 - Michaláková se odvolala proti rozsudku. 2. prosince 2016 - Český rozhlas informoval, že norský soud se odmítl zabývat odvoláním Michalákové proti rozsudku, který ji zbavil rodičovských práv. Rozhodnutí soudu je pravomocné. 27. ledna 2017 - Právníci Michalákové podali v Norsku odvolání k tamnímu nejvyššímu soudu kvůli zbavení rodičovských práv. Koncem ledna bylo oznámeno, že s dovoláním neuspěla. 14. července 2017 - MZV podalo další nótu, norskou stranu upozorňuje na to, že i po udělení norského občanství zůstává starší chlapec dál také českým občanem. 5. září 2017 - Michaláková podala na Norsko stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. 11. dubna 2018 - Bylo oznámeno, že Okresní soud v Hodoníně již potřetí zastavil soudní řízení v případu. Stejné rozhodnutí vydal hodonínský soud přesto, že odvolací soud, jímž je Krajský soud v Brně, mu případ už dvakrát vrátil. 24. března 2020 - Členka petičního výboru na podporu rodiny a senátorka Jitka Chalánková uvedla, že Krajský soud v Brně po odvolání nařídil Okresnímu soudu v Hodoníně, aby se znovu zabýval případem. Odvolací soud zároveň nařídil, aby věc projednal jiný soudce. 1. září 2020 - Nejvyšší soud (NS) ponechal případ Michalákové Okresnímu soudu v Hodoníně. Zamítl dovolání Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD) proti rozhodnutí brněnského krajského soudu, který věc do Hodonína vrátil.