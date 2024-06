Ministr Bek terčem kritiky: Papalášské chování, ztratil veškeré zbytky respektu

„Ztratil veškeré zbytky respektu svým neakceptovatelným papalášským chováním. V situaci, kdy školy musí šetřit na dětech a svých zaměstnancích, si ministr Bek nastavil nadstandardní životní poměry hrazené z veřejných peněz,“ uvedla v reakci na dotaz IDNES.cz stínová ministryně školství Jana Berkovcová (ANO).

Rozhodně nejde příkladem, přitom by měl být autoritou pro několik generací. Na tom se v souvislosti s ministrem Bekem shodují opoziční politici. „Pan Bek z mého pohledu neměl nikdy toto ministerstvo řídit. Samozřejmě má jít příkladem a s ním všichni vládní činitelé,“ prohlásil člen sněmovního školského výboru Jan Richter. „Co se týká jeho papalášství, tak, jak je v mediálním prostoru, je špatně, ale sebereflexe těmto lidem chybí,“ doplnil k tomu ještě.

„Myslím, že tuto otázku by si měl pokládat hlavně sám ministr Bek. Každý politik, ať už byl zvolený nebo jmenovaný, je ve své funkci hlavně proto, aby pracoval pro občany a aby plnil program a to, co je z jeho pozice potřebné. Ne, aby svůj post nebo výhody, které se s ním pojí, jakýmkoli způsobem zneužíval,“ konstatovala místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová. A pokračovala: „V oblasti školství vnímám já i mí kolegové v Pirátech mnoho prioritních věcí k řešení. Třeba to, aby měly školy dostatek prostředků pro zajištění kvalitní výuky – a to jak univerzity tak i regionální školství.“

Za sebe by také Kocmanová ráda viděla zavedení vratných grantů pro studium na vysokých školách, díky kterým by bylo vzdělání dostupnější pro všechny, bez ohledu na to, jaké mají nebo nemají rodinné zázemí. „Toto nejsou jen pirátské priority. Ke všem těmto věcem se vláda zavázala jako celek. Mělo by tedy jít i o priority ministra Beka,“ uvedla Kocmanová s tím, že vzdělaná společnost je naprostý základ prosperujícího státu. „A pokud hodíme školy a mladé lidi přes palubu, nepěkně se to nám všem v budoucnu vrátí,“ uzavřela Kocmanová.

Kvůli práci na ministerstvu jsou vůči Bekovi kritičtí i další členové sněmovního školského výboru. „Důvodem mého rozhodnutí o ztrátě důvěry v ministra školství Beka je jeho opakovaná neschopnost efektivně řešit klíčové problémy v našem školství,“ sdělil Lubomír Brož (ANO). Ministr Bek má podle něj mezery v nedostatečné komunikaci s odborníky a také v nedostatečné transparentnost při zavádění reforem.

„Oddělil bych papalášské manýry pana ministra od práce ministerstva, které má rozdělanou práci. Uměl bych si představit větší produktivitu a rychlost. Zároveň věřím, ze se v září ve Sněmovně objeví novela školského zákona, která zde měla byt už v únoru,“ rýpnul si lidovecký zástupce ve školském výboru David Šimek. Podle Matěje Ondřeje Havla z TOP 09 je nicméně věcí hnutí STAN, jak současné mediální dění kolem Mikuláše Beka vyhodnotí.

Ministr Bek byl kritizován za předražený pražský byt, kancelář v historickém centru Brna a podle informací MF DNES i předražené senátní asistenty. Do horní komory navíc téměř nechodí, z 679 hlasování chyběl 520krát. Senát mu přitom ročně proplatí na náhradách přes milion korun.