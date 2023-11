Ministr Bek okomentuje situaci ve školství. To v pondělí čeká stávka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Bek už v sobotu v rozhovoru pro iDNES.cz tvrdil, že rozumí tomu, proč proti vládě stávkují školy. Zároveň ale řekl, že spousta věcí ve školství ohledně financování se musí změnit a že slova o tom, že učitelé budou mít 130 procent průměrného platu, byla předvolební hesla, která on nevykřikoval.

Školské odbory vyhlásily celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol na pondělí 27. listopadu. Do stávky se v různé míře zapojí více než polovina základních a středních škol v Česku. Některé budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu.

Odbory chystanou stávkou usilují o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství - tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.

Premiér Petr Fiala ve středu uvedl, že vláda udělala vše proto, aby stávce zabránila. „To, co se chystá v pondělí, je nezodpovědné. Už jen proto, že je zapojeno školství, které patří k oblastem, kde navzdory složité rozpočtové situaci vláda zohledňuje, že je důležité, takže přidává prostředky,“ řekl premiér.