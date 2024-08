Na vzdělání vybojuji víc peněz než loni, tvrdí ministr Bek. U přijímaček na SŠ zvažuje jedinou výraznější změnu

Lidovky.cz: Máte před sebou poslední rok mandátu. Chystáte v resortu nějaké novinky?

Ty nejdůležitější změny už jsou alespoň ve stadiu návrhů. V legislativním procesu máme poměrně významné změny školského zákona, tedy zákona, který se týká základních a středních škol. Za zásadní změnu považuji zavedení zacíleného, diferencovaného financování v regionálním školství. Novela by také měla do škol zavést pevné pozice školních psychologů a speciálních pedagogů, měla by také vést k nápravě velmi fragmentované struktury našich škol.

Připravili jsme návrh, který počítá s regulací velikosti škol u těch větších zřizovatelů, kteří jich mají víc. Někdy to média mylně interpretovala jako snahu o slučování škol u různých zřizovatelů, ale tak to není. Tohle se nedotkne malých škol na venkově, kde zřizovatel má jednu školu. Tam chceme spíše pozitivně motivovat obce, aby se tam, kde jsou pro to vhodné podmínky, dohodly na spolupráci ve svazku nebo ve společenství obcí na provozování společné právnické osoby. Školy v jednotlivých obcích budou dál fungovat, ale nad tím by bylo jedno ředitelství. To by umožnilo snáze zajistit některé potřebné profese, jako například školního psychologa a podobně. Cílem není žádné násilné slučování, ale nabídnout atraktivnější možnost pro ty samosprávy, které by chtěly spolupracovat.

Lidovky.cz: Dalším ve veřejném prostoru rezonujícím krokem je revize vzdělávacího programu pro základní školy. Jak jste s ní daleko?

To je další veliká věc, která už probíhá řadu let. Jsem přesvědčený, že musíme dodržet prodloužený termín: do konce letošního roku schválit vzdělávací program pro základní školy. Musím říct, že práce pokračuje kupředu docela rychle, před prázdninami proběhla veřejná konzultace, která přinesla nějakou zpětnou vazbu. To, co jsem ale v dosavadní debatě postrádal, bylo mezinárodní srovnání.

Musíme se totiž dívat i na to, jestli děti, když opouští v 15 letech základní školu, jsou vybaveny dovednostmi, kompetencemi, znalostmi, které obstojí v mezinárodním srovnání, abychom v globalizovaném světě obstáli. Proto jsem si vyžádal od Národního pedagogického institutu srovnání, co náš vzdělávací program od dětí očekává ve porovnání s některými zahraničními zeměmi z EU. A třeba právě na jazycích se velmi ukázalo, že vlastně vybavujeme děti spíš konkurenční nevýhodou v srovnání se znalostí angličtiny v severní Evropě, v Pobaltí, v Německu, ve Francii. Takto se na to ale musíme podívat i v některých jiných oborech, například v matematice.

Lidovky.cz: Budou se tedy povinně učit angličtinu už prvňáci?