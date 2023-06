Můžeme otevřít nové třídy, připustil ministr Bek. Připravuje nový systém přijímaček

„Je potřeba, aby zřizovatel tam, kde bude možné otevírat dodatečně celé nové třídy, vypsal ještě další, třetí kolo přijímacích zkoušek,“ dodává. Do roka by navíc rád postavil nový, elektronický systém přijímaček, brzdou ale může být táhlý legislativní proces.

Lidovky.cz: Jeden příklad za všechny: z nejmenované pražské základní školy se z 46 žáků devátých tříd dostalo na střední školu v prvním kole jen pět dětí. Je to v 21. století přijatelná situace?

Je to bohužel výsledek nastavení procesu přijímacího řízení, který tady máme řadu let. Naprosto nechápu, proč máme takový těžkopádný a špatný systém v době, kdy se na vysoké školy podávají léta přihlášky zcela běžně elektronicky. Na střední školy stále podáváme přihlášky papírově, se zápisovým lístkem se pak obíhají školy, stojí se fronty. Nedostatky tohoto systému se významně projevily ve chvíli, kdy po letech poklesu začala znovu růst populace patnáctiletých. Ze situace, které nyní čelíme, tedy nemám ani trochu radost. Náprava si však žádá nějaký čas, elektronizovat systém přijímání má i svoji právní, legislativní i praktickou rovinu. Například se musí udělat výběrová řízení dodavatelů softwarového řešení. Pořád doufám, že se nám při nasazení všech sil podaří do roka systém změnit, ale nemůžu to zatím garantovat.

Lidovky.cz: Dá se nějak urychlit legislativní stránka věci?