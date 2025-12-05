náhledy
Mikuláš, čert a anděl se objevili na pražském Karlově mostě. (5. prosince 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Mikuláš, čert a anděl se objevili na pražském Karlově mostě. (5. prosince 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Svatý Mikuláš vpředvečer svého svátku podle lidové tradice přináší v doprovodu anděla a čerta dětem ovoce, pamlsky i drobné dárky na Mariánském náměstí v Praze. (5. prosince 2025)
Autor: ČTK
Mikuláš, andělé na chůdách a ohniví čerti na Velkém náměstí v Hradci Králové. (5. prosince 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mikuláš, andělé na chůdách a ohniví čerti na Velkém náměstí v Hradci Králové. (5. prosince 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mikuláš, andělé na chůdách a ohniví čerti na Velkém náměstí v Hradci Králové. (5. prosince 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mikuláš, andělé na chůdách a ohniví čerti na Velkém náměstí v Hradci Králové. (5. prosince 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mikulášský trolejbus v Hradci Králové, který projíždí městem s Mikulášem, čerty a anděly. (5. prosince 2025)
Autor: ČTK
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2023, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2022, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Srocení Mikulášů, čertů a andělů na náměstí Republiky v Plzni. (5. prosince 2025)
Autor: Petr Eret, MAFRA
Plzeň se znovu zapíše do České knihy rekordů. Dnes se na centrálním náměstí Republiky sešlo 222 Mikulášů, čertů a andělů, padl tak rekord z roku 2023, kdy se jich na stejném místě sešlo 178. (5. prosince 2025)
Autor: FOTO: Petr Eret
Srocení Mikulášů, čertů a andělů na náměstí Republiky v Plzni. (5. prosince 2025)
Autor: Petr Eret, MAFRA
Srocení Mikulášů, čertů a andělů na náměstí Republiky v Plzni. (5. prosince 2025)
Autor: Petr Eret, MAFRA
Čertovská show v Sezimově Ústí (5. prosince 2025)
Autor: David Peltán
Neobvyklý mikulášský průvod se odehrál v Novém Jičíně. (5. prosince 2025)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Mikuláš, anděl a čert v jihlavském obchodním centru CityPark. (5. prosince 2025)
Autor: Jan Salichov, iDNES.cz
Mikuláše, anděla a čerta mohli lidé potkat na Masarykově náměstí v Jihlavě v rámci adventního programu Vypečené Vánoce. (5. prosince 2025)
Autor: Jan Salichov, iDNES.cz
Originální mikulášská dekorace se objevila na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku. (5. prosince 2025)
Autor: Darek Štalmach, iDNES.cz
Mikuláš, čert a anděl. Mytické postavy vyrazily v pátek vpodvečer s tradiční nadílkou mezi děti napříč celou Českou republikou. Populární trojice se objevila i na pražském Karlově mostě, 5. prosince 2025. FOTO MAFRA Michal Růžička
Autor: Michal Růžička, MAFRA