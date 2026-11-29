„Tak jsem se dočetl na Facebooku paní senátorky Jany Zwyrtek Hamplové, že prý beru 120 tisíc hrubého měsíčně,“ uvedl Minář vyjádření na Facebooku Milionu chvilek pro demokracii.
Tvrzení vyvrátil s tím, že jeho plat činí téměř o dvojnásobek méně. „Už několik let kolují veřejným prostorem pozoruhodné historky o tom, jak jsem na Milionu chvilek zbohatl, jak to celé dělám pro peníze, jak jsem rozkradl miliony a jak jsou všichni na Letné naprosté ovce, které naletěly Minářovi,“ zdůvodnil, proč se rozhodl situaci okomentovat.
Podle Mináře činil jeho nástupní plat na pozici předsedy spolku v roce 2025 hrubých 62 472 korun, což odpovídalo čisté mzdě 48 419 korun. V červenci letošního roku se plat zvýšil na 52 432 čisté mzdy podle růstu průměrné pražské mzdy.
„Milion chvilek mi kromě toho hradí výdaje spojené s výkonem mé práce – časté cestování, pracovní schůzky, seberozvoj, telefon, internet a podobně,“ uvedl také.
Informace o 120 tisících korun vznikla podle Mináře vydělením celkových ročních nákladů na statutární orgán Milionu chvilek, které dělaly 1 433 000 korun, dvanácti. Minář vysvětlil, že částka tato částka představuje celkové roční náklady organizace včetně sociálních a zdravotních odvodů, nikoli jeho hrubou mzdu. „Částka bez toho rázem padá na 1,071 milionu,“ napsal předseda spolku.
Tato částka podle něj zahrnuje jeho desetiměsíční mzdu, desetiměsíční mzdu předchozího předsedy navýšenou o desetiprocentní odměnu a také standardní odstupné.
Minář dodal, že kromě příjmů vlastní polovinu chaty od rodičů v jižních Čechách v hodnotě přibližně 1,2 milionu korun. Dále má úspory a další majetek v hodnotě zhruba 1,5 milionu korun a několik tisíc knih.
Vyjádřil se také k hnutí Lidé PRO. Za práci, kterou na projektu odvedl, získal Minář podle svých slov 140 tisíc korun, přičemž do projektu sám vložil 105 tisíc korun.
Minář uvedl, že za šest měsíců práce na projektu Lidé PRO dostal 140 tisíc korun, přičemž do projektu sám vložil 105 tisíc korun. Jeho čistý výdělek tak podle něj činil 35 tisíc korun. Projekt byl ukončen poté, co se nepodařilo získat slíbených 500 tisíc podpisů potřebných k účasti ve volbách. „Zůstalo mi 35 tisíc korun,“ uvedl s tím, že projekt skončil, protože nedosáhl požadovaného počtu podpisů. Hnutí jich tehdy nasbíralo 39 tisíc.
Minář vyjádření zakončil tím, že si vydělával více, když se dříve živil přednášením, koučováním a tréninkem komunikace. „Dělám to kvůli smyslu. Baví mě to, co dělám, a je to moje svobodná volba. Na Milionu chvilek nejsem existenčně závislý,“ dodal s tím, že práci dělá kvůli dětem, které si „zaslouží vyrůstat v zemi, kde je možné vést důstojný život ve svobodě, radosti a dostatku“.