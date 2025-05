Národní archiv nově zveřejňuje 1571 stran různých přepisů několika základních dokumentů. Jedinou listinou, která byla po dlouhá léta k dispozici, byla jen brožura, kterou vydalo ministerstvo spravedlnosti v roce 1950 tvářící se jako doslovný přepis dění v soudní síni. Ale obsahovala jen čtvrtinu toho, co tam zaznělo.

Každý den zároveň soud zprostředkovával Československý rozhlas, ten zachytil asi pětinu toho, co u něj zaznělo. Podrobně se dochoval třeba záznam závěrečných řečí obžalovaných.

Ve čtvrtek 29. května v 11.00 zveme na tiskovou konferenci ke zpřístupnění kompletního procesu s Miladou Horákovou a spol. na portálu https://t.co/ha2IuH4p3m. Součástí bude výstava dosud nezveřejněných předmětů z fondů.

Třetím zdrojem je film, který nechali komunisté natáčet. Měl být využit později v propagandistických materiálech. Zachycuje ale jen zlomek celého procesu. Posledním, nejúplnějším zdrojem je stenozáznam, který ukazuje, kolik toho bylo z předchozích dokumentů vystřiženo nebo vymazáno.

Problémy se srdcem

Webové stránky projektu Politickeprocesy.cz umožní na jedné obrazovce srovnat přepis audia s textem brožury a se stenozáznamem, případně si pustit i filmové záběry. Díky tomu lze vidět, co propagandisté vystřihli, neodvysílali nebo zbavili kontextu.

„Nebyl to proces, ale divadlo,“ hodnotí spoluautor projektu Marek Janáč. Z rozhlasu i brožury podle něj musely zmizet pasáže, v nichž obžalovaní působí lidsky, odvážně a neohroženě. Posluchači taky nikdy neslyšeli, že se Horákové udělalo špatně, musela opustit soudní síň a po návratu vysvětluje soudci, že má problémy se srdcem.

V osmi dnech procesu se objeví na pět set jmen a situací. Na stránkách projektu tak čtenáři najdou zhruba 150 medailonků, které pomohou vysvětlit, kdo je kdo.

Za Horákovou se přimluvil Churchill i Einstein

Soud s Miladou Horákovou a s jejími dvanácti kolegy probíhal od 31. května do 8. června 1950 a byl zinscenován jako veřejný politický proces po vzoru velkých čistek a procesů v Sovětském svazu na přímý příkaz prezidenta Klementa Gottwalda. Komunistický režim vynesl čtyři tresty smrti oběšením, čtyři tresty doživotního vězení a pět trestů od dvaceti do dvaceti osmi let.

Milada Horáková odmítla žádat o milost, ale její dcera i advokát tak učinili. O pardon prosila řada předních světových osobností, třeba vědec Albert Einstein, filozof Jean Paul Sartre, Winston Churchill nebo Eleonor Rooseveltová.

Politička byla nakonec popravena 27. června 1950 na dvoře pankrácké věznice.

Do Národního archivu včera doputovala i jedna originální památka na Miladu Horákovou. Střih jejího kostýmu, který pietně opatrovala rodina jejího krejčího z pražské Pankráce.