Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka na Knížáka. Uměl i provokovat, řekl Baxa

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  13:54
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Milan Knížák (28. října 2020)

Milan Knížák (28. října 2020) | foto: Dan MaternaMAFRA

Milan Knížák (28. října 2020)
Milan Knížák (2020)
Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...
Milan Knížák (1998)
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Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák byl nepřehlédnutelnou součástí moderního českého umění a jeho úmrtím ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Shodli se na tom současný ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) i jeho předchůdci z opozičních stran. Byť s výtvarníkovými názory nemuseli vždy souhlasit, svým dílem i životem podle nich vždy prokazoval vnitřní svobodu a integritu.

Někdejší ředitel pražské Národní galerie a bývalý rektor Akademie výtvarných umění (AVU) zemřel ve věku 86 let.

„Profesor Knížák byl renesanční osobností, sebevědomým a realistickým člověkem, který vždy vyčníval, byl nepřehlédnutelný a měl pevný názor, který se promítal do všeho, co dělal,“ uvedl vicepremiér a osobní přítel Knížáka Petr Macinka pro iDNES.cz. Připomněl rovněž, že umělce v posledních letech trápily zdravotní potíže, i přesto spolu často diskutovali.

„Byl nejlepším přítelem exprezidenta Václava Klause, blízkost proto nebyla jen lidská, ale i ideová. Nesnášel komunisty a těmi, kteří po revoluci převlékli kabát, hluboce pohrdal. Vadil jim proto nejen tehdy, ale i dnes,“ připomněl Macinka.

Podle ministra kultury Oto Klempíře Knížák výrazně utvářel české moderní umění i společnost, jako umělec, pedagog i osobnost ovlivnil několik generací. Připomněl, že Knížák stál u zrodu skupiny Aktual, považované za jednu z nejvýznamnějších undergroundových kapel z éry komunismu.

„Do české kultury vnesl odvahu, osobitost a přesvědčení, že umění nemá svět jen zachycovat, ale může do něj vstupovat a měnit ho. Jeho stopa zůstane v galeriích, školách, knihách, hudbě i v lidech, které inspiroval,“ zdůraznil Klempíř, který vyjádřil Knížákově rodině i jeho blízkým, přátelům a příznivcům upřímnou soustrast.

Jeho odkaz připomněl i šéf ODS Martin Kupka. „Úkolem umělců je nabízet odlišné pohledy a provokovat ke skutečné kulturní diskusi. To Milan Knížák díky svému nekonformnímu uměleckému pohledu uměl. Bude barvitému kulturnímu životu chybět,“ napsal na síť X.

„Lidé s ním nemuseli vždy souhlasit“

Zavzpomínal na něj i bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). Podle něj odešel muž, o kterém nelze psát v hladkých frázích. Knížák by je ostatně prý ani nedovolil. „Lidé s ním nemuseli v každém kroku souhlasit a kolem jeho rozhodnutí vždy zuřily živé debaty. Nikdo mu ale nemohl odepřít absolutní vnitřní integritu, neobyčejnou odvahu a hlubokou víru v to, že umění má sílu měnit svět i lidské myšlení. Česká kultura dnes ztratila v pravém slova smyslu legendu,“ uvedl na síti X.

Další z bývalých ministrů kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) se v roli ministra kultury s Knížákem setkal jen několikrát. „Ač jsme v některým oblastech nebyli názorově na ‚stejné vlně‘, pokládal jsem pana profesora vždy za významnou osobnost naší kulturní scény. Oceňoval jsem jeho odvahu a otevřenost, s níž dokázal své názory sdělovat a zastávat, ač mu to především v době komunismu přinášelo i perzekuci ze strany režimu. V oblasti české kultury zanechává nesmazatelnou stopu,“ řekl Herman.

Knížák výrazně ovlivnil československou i českou výtvarnou scénu, jeho aktivity zahrnovaly také hudbu, architekturu, design, módu, poezii či fotografii. Stál u zrodu českého undergroundu. Často se vyjadřoval k politice a společenskému dění v zemi, byl přítelem a podporovatelem bývalého prezidenta Václava Klause, který mu v roce 2010 udělil medaili Za zásluhy. Sám v roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu za ODS.

22. března 2024
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