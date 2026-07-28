O pohřbu se státními poctami rozhodla v pondělí vláda a rodina s tím souhlasila. Dojednání podrobností se chopilo ministerstvo kultury. O tom, jakou formu státní pocty budou mít, se podle Knížákové zatím jedná. Objevily se úvahy, podle nichž by měla být rakev se zesnulým předem vystavena. Knížáková ale na dotaz ČTK uvedla, že s tím nesouhlasí.
Pohřeb se státními poctami měl na podzim 2019 zpěvák Karel Gott, koncem roku 2023 také bývalý ministr zahraničí a někdejší kancléř prezidenta Václava Havla Karel Schwarzenberg. Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb, který se týká mimořádně významných osobností.
Podle bývalého hradního ceremoniáře a nynějšího poradce ministra zahraničí Jindřicha Forejta je znakem pohřbu se státními poctami přítomnost státní vlajky nebo účast vojáků. Poprvé se tak stalo při pohřbu bývalého ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010.
V roce 2016 vláda zamýšlela uspořádat pohřeb se státními poctami gymnastce Věře Čáslavské, o podobném pohřbu se mluvilo už v případě atleta Emila Zátopka v roce 2000. V obou případech to odmítla rodina. Letos v únoru vláda pohřeb se státními poctami nabídla rodině zesnulé herečky Jany Brejchové, rodina však nabídku také nevyužila.
„Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka
Výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v neděli informoval ministr zahraničí Petr Macinka.
„Profesor Knížák byl renesanční osobností, sebevědomým a realistickým člověkem, který vždy vyčníval, byl nepřehlédnutelný a měl pevný názor, který se promítal do všeho, co dělal,“ uvedl vicepremiér a Knížákův osobní přítel Macinka pro iDNES.cz. Připomněl rovněž, že umělce v posledních letech trápily zdravotní potíže, i přesto spolu často diskutovali.
„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ zavzpomínal v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v nemocnici, naposledy dva dny před jeho smrtí.