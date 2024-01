Manažer, podporovatel Pavla i kolega Koláře. Kdo je nový hradní kancléř?

Narodil se 11. února 1969, vystudoval ekonomickou fakultu nynější Mendelovy univerzity v Brně, cestu do telekomunikací začal v roce 1997, kdy nastoupil do společnosti RadioMobil. Vznikla jako společný podnik Českých radiokomunikací a konsorcia vedeného firmou T-Mobile, dcerou společnosti Deutsche Telekom, a v září 1996 spustila druhu českou mobilní telefonní síť Peagas, předchůdce nynějšího T-Mobile Czech Republic.

Začínal jako manažer marketingové komunikace a později marketingový manažer pro rezidenční segment, v roce 2002 přešel na Slovensko, kde se stal marketingovým ředitelem tamní společnosti EuroTel (se stejnojmennou českou firmou, jednou z předchůdkyň operátora O2, měla v té době společný už jen název, zrozený ještě za federace). Z ní se později stal slovenský T-Mobile.

V roce 2007 se Vašina stal na Slovensku generálním ředitelem T-Mobilu a po jeho spojení s operátorem pevných linek Slovak Telekom byl v červenci 2010 jmenován výkonným ředitelem pro marketing, prodej a služby zákazníkům. Od ledna 2011 se stal generálním ředitelem T-Mobile Czech Republic jako první Čech v čele českého operátora po jejich převzetí zahraničními majiteli. Od ledna 2016 vedl také Slovak Telekom.

Ze skupiny Deutsche Telekom odešel po 21 letech v říjnu 2018. „Bylo to nesmírně zajímavých 21 let, ale cítím, že je čas udělat zásadní změnu a předat pomyslný štafetový kolík dál. Jsem vděčný za to, že jsem mohl být u rozvoje tak důležitého a dynamického oboru a mohl se aktivně podílet na zcela nových věcech,“ uvedl při ohlášení odchodu.

Kromě působení v Aspen Institutu a skupině Rockaway Capital se věnuje i charitě. Od roku 2017 je členem správní rady nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, jejichž členové se potýkají s vážným onemocněním.

Vašina Působil jako poradce v investiční skupině Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta. Patřil i mezi přispěvatele na prezidentskou kampaň Petra Pavla.