Od roku 2022 byla Flodrová čestnou občankou města. O jejím čtvrtečním úmrtí informoval tým internetové Encyklopedie dějin Brna, kterou spoluzaložila.
Flodrová se narodila v roce 1935 v Hranicích, brzy se ale s rodinou přestěhovala do Brna, kde vystudovala historii a archivnictví. Pracovní dráhu spojila s Muzeem města Brna, aktivní zůstala i v pozdějším věku.
„Jejím poselstvím je to, jak vnímala rozdíl mezi Brňanem a Brňákem. Brňan je s Brnem spojený, má ho rád, je pro město schopen něco udělat, zatímco Brňák v něm prostě jenom žije. Z Brňáka se může stát Brňan, naopak je to vyloučené,“ řekl ČTK novinář Miloš Šenkýř, který s Flodrovou opakovaně spolupracoval.
Flodrová a Šenkýř napsali například knihu Brno a Brňanky, kterou věnovali mimořádným ženám v dějinách města. Flodrová sama by do ní určitě patřila, uvedl Šenkýř.
Historička se opakovaně vracela k tématu brněnských ulic a jejich názvů, k pamětihodnostem, uměleckým a stavebním památkám města, zajímavostem i opomíjeným detailům. Databáze Národní knihovny ČR ji jako autorku či spoluautorku vede u více než 60 publikací. Byla držitelkou Ceny města Brna i Ceny Jihomoravského kraje.