Miliardář si tykal s levicovým prezidentem. Přes všechna škobrtnutí Kellner držel postavení vlivného Čecha

Třebaže spatřit ho patřilo k ojedinělým událostem a fotografové si cenili i snímků jeho temene, patřil k nejvýraznějším hybatelům porevoluční společenské reality. Vliv si udržoval vůči oběma posledním prezidentům, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. Kellnerovo impérium PPF od chvíle, co Klaus odešel na odpočinek, každoročně obmyslelo jeho institut finančním příspěvkem, celková suma přesahuje sedm desítek milionů.



U Zemana se vazba nejprůkazněji odhalila v roce 2014. Zeman tehdy letěl na velkolepou návštěvu Číny, kde mimo jiné vystupoval v tamní televizi s plyšovým krtkem a opěvoval úroveň rudé demokracie. Kellnera přibral do delegace, jelikož jeho Home Credit tam půjčoval peníze.

Všem protokolům, zvyklostem a diplomatickému bontonu navzdory hlava státu necestovala zpět do Prahy vojenským speciálem, nýbrž soukromým tryskáčem pronajatým skupinami PPF a J&T. Kellner si tam Zemana prostě naložil; jednalo se o nejočividnější demonstraci jeho postavení, jíž se dopustil.

Podstatně očividnější bylo prezidentovo lobbování za zájmy PPF v Číně i doma. PPF se dostala do různých potíží, hlavně reputačního rázu. Na stavbu 5G sítí uzavřela smlouvu s firmou Huawei, již čeští kyberšpioni označili za rizikovou, a tudíž nevhodnou pro budování strategické infrastruktury. Žraločí půjčky Home Creditu srážely Kellnerovo altruistické snažení, s nímž podporoval vzdělávání talentovaných, leč nemajetných dětí nebo přispíval na charitu.



Univerzita Karlova se dokonce musela peněz od PPF zříci, protože vyvolalo pozdvižení podezření, že by za to firma mohla chtít ukusovat z akademických svobod. Ohradila se PPF i univerzita, ale spojení vzalo za své; jednoduše to škodilo pověsti. Obtížné období zažíval Home Credit i v Číně, kde se stranická nomenklatura nezdráhala použít slovo lichva.



Přes všechna škobrtnutí a šrámy na image Kellner neztrácel své postavení nejbohatšího a nejvlivnějšího Čecha. Moc, síla a rozhodnost byly odjakživa vlastnosti, jež Zemanovi imponovaly, prezident si cení soupeřů nebo partnerů k dialogu, kteří pro něj představují alespoň nějakou výzvu, notabene když si sám své vlastní inteligence a rozhledu nemálo považuje. S nezastižitelným Kellnerem si tykali.



„Považoval jsem ho nejen za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i člověka, který prospěl České republice. Říkal jsem si, schopní lidé odcházejí a neschopní často zůstávají. Jeho vliv byl v byznysu, jeho vliv v politice byl přeceňován,“ prohlásil Zeman, když se v dubnu rozhodl zesnulého podnikatele vyznamenat.



Jeho vliv byl spíš než přeceňovaný většinou diskrétní, k nepovolaným uším se dostávaly jen útržky historek. Až předloni se ve výroční zprávě PPF Kellner odhalil do té doby nebývalým způsobem. Nejenže se nechal čerstvě vyfotit, a nešlo o studiový snímek, nýbrž relativně intimní momentky od táboráku, nadto do úvodního slova vetkl komentář k politické situaci. Vyjádřil obavy o svobodu a kritické myšlení, jimž doba nepřeje.