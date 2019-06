Hniličkovu sportovní agenturu čekají turbulence. I přes Babišovu podporu nemusí projít sněmovnou

PRAHA Poslanecká sněmovna má v úterý na programu hlasování o vzniku Národní sportovní agentury (NSA), jejíž vznik navrhl její pravděpodobný budoucí šéf Milan Hnilička (ANO). Přesto, že se jednalo o jeden z bodů vládního programu, není jisté, zda pro něj zvednou ruku také vládní sociální demokraté či komunisté, kteří vznik vlády umožnili. Jejich poslanci, kteří budou mít možnost hlasovat čistě podle sebe, tak při hlasování sehrají klíčovou roli.

Na programu úterního zasedání Poslanecké sněmovny je i hlasování o novele o podpoře sportu. V praxi to znamená zřízení nové Národní sportovní agentury, která by měla operovat s rozpočtem v řádu jednotek miliard (letos šlo na sport z ministerstva školství 5,5 miliardy korun) a vést by ji měl vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (ANO). Podle předběžných odhadů by měla zaměstnat 80 úředníků, z toho třicet přijde z ministerstva školství, odkud by se agenda sportu vydělila.

Ačkoliv se jedná o součást vládního programu, není zdaleka jasné, zda návrh dostane podporu od koaličních poslanců. Podle informací LN totiž jak sociální demokraté, tak komunisté, kteří vznik vlády umožnili, nechají svým poslancům volné hlasování, což znamená, že mohou hlasovat podle svého uvážení bez ohledu na stranickou linii.

Novela už jednou sněmovnou prošla, Senát ji ale shodil ze stolu a poslanci ho tak musejí přehlasovat. Na úterním plénu tak musí pro novou sportovní centrálu zvednout ruku 101 poslanců. Zahýbat s výsledkem tak může i větší počet omluvenek.

Opozice neplánuje podporu novely. Poslankyně SPD Tereza Hyťhová LN řekla, že se zřejmě, stejně jako u prvního hlasování, její spolustraníci zdrží. Proti bude i 22 Pirátů. „Pokud vím, tak návrh nepodporujeme. Nechci snižovat zásluhy pana Hniličky, ale dělat mu účelově flek s kumulací funkcí nepovažuji za vhodné a transparentnost to do sportu také nepřinese,“ řekl LN předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Podobně to vidí za TOP 09 i Miroslav Kalousek, podle nějž se negativní postoj k novele u jeho strany zatím nemění.

Vše rozhodnou ČSSD a KSČM

Novelu předkládal sám Hnilička, ten zůstává optimistou. „Vznik NSA je v programových prioritách současné vlády, proto pevně věřím, že všichni koaliční poslanci program respektují,“ věří bývalý hokejový reprezentační gólman.

Milan Hnilička je již téměř jistým šéfem nové Národní sportovní agentury.

Podle premiéra Andreje Babiše po zavedení transparentního systému české sportovní prostředí volá. Jak řekl pro LN, nemá tak už docházet k situaci, kdy „se peníze rozdělují mezi úředníky a funkcionáři v pronajatém pražském bytě“. Jeho hnutí ANO podle místopředsedy Jaroslava Faltýnka novelu jednohlasně podpoří. „Ulovit“ ale bude muset dalších alespoň 23 hlasů.



Zda agentura vznikne, tak bude nejspíše záležet na osobních postojích poslanců ČSSD a KSČM, jejichž celkově 30 poslanců nebude mít tentokrát žádné „stranické notičky“.



Opozice ovšem plánuje do programu schůze zařadit operativně bod hlasování o nedůvěře vládě. V takovém případě by se v úterý zřejmě na sportovní agenturu vůbec nedostalo.