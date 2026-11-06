Mluvčí spolku Vašíček pro iDNES.cz doplnil, že spolek očekává vysokou účast a intenzivně se na ni připravuje.
„Týdny před akcí jsou zcela zaplněny intenzivními přípravami. Od zajištění bezpečnosti přes dramaturgii a komunikaci až po koordinaci stovek dobrovolníků,“ popsal Vašíček. Stavba pódia podle něj začne až o víkendu těsně před demonstrací.
Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman redakci potvrdil, že spolek veřejné shromáždění oznámil už 26. října. „Vzhledem k tomu, že se jedná o oznámené shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, není jeho konání podmíněno souhlasem vlastníka pozemku. Eventuální zábory byly konzultovány se správcovskou společností,“ uvedl Hofman.
Zároveň upozornil, že pořadatel do čtvrtka nedodal podklady potřebné k uzavření nájemní smlouvy na stavbu pódia a technického zázemí.
Kluziště a natáčení historického filmu
Na Letné mezitím vzniká retro kluziště pro veřejnost. Prostor však poslouží také k natáčení historického filmu o mistrech světa ze 40. let.
Vašíček uvedl, že spolek je s provozovatelem kluziště v kontaktu. „Natáčení už v té době probíhat nebude. Končí dříve. Kluziště na místě zůstane, ale v době shromáždění bude mimo provoz,“ dodal.
Spolek už účastníky demonstrace upozornil na očekávané dopravní komplikace v Praze.
„Očekáváme obrovskou účast, a proto bude doprava do Prahy v neděli velmi vytížená. Aby se na Letnou dostal opravdu každý a nikdo nezůstal trčet v zácpě nebo na vyprodaném nádraží, spousty místních skupin a aktivních občanů organizují společné výjezdy autobusů přímo z vašich regionů,“ upozornil na sociální síti X.
Protesty kvůli změnám financování médií
Lidé napříč republikou opakovaně pořádají demonstrace poté, co vládní koalice prosadila ve Sněmovně v prvním čtení změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Hlasování se uskutečnilo v brzkých ranních hodinách, konkrétně ve 4:36.
Protesty jsou reakcí na noční jednání Sněmovny a navazují na předchozí demonstrace na zaplněných náměstích. Organizátoři a účastníci požadují stažení návrhu zákona.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) ke stávkám pro iDNES.cz uvedl, že každý má právo demonstrovat. „Je to náš slib voličům i slib vlády. Ten prosadíme a neustoupíme od něj, protože bychom porušili volební slib,“ řekl.
Stejný názor sdílí také předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ten před svým odletem do Polska novinářům sdělil, že v den stávky Českou televizi sledoval. Program byl podle jeho slov zajímavý. „Demonstrace jsou lidským právem. Nic to ale nemění na tom, že splníme náš program a poplatky lidem a firmám zrušíme,“ uvedl.
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25. října 2026