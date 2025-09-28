V centru Prahy se sešly tisíce lidí. Začalo shromáždění Zabraňme vládě extremistů

Stovky až tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtějí shromážděním upozornit na to, že se po podzimních volbách mohou do Poslanecké sněmovny dostat populistické a extremistické strany a hnutí. Znamenalo by to podle nich ohrožení svobody a demokratického směřování České republiky.
Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů.

Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů. (28. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě...
Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě...
Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě...
Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě...
Lidé na akci dorazili s vlajkami České republiky, Evropské unie či Ukrajiny. Přinesli také transparenty - například s nápisy „Rusko tady nechceme“.

„Chceme ukázat, že existuje pozitivní vlastenectví, které je na straně západu, svobody a demokracie,“ uvedli pořadatelé v úvodu. Připomněli poslední pozitivní průzkum veřejného mínění, podle kterého se voliči prozápadních stran mobilizují. „Nic není rozhodnuto,“ dodali. Vyzvali, aby všichni z mobilu jednomu člověku poslali zprávu o výzvě.

„Přijďte dát najevo, že občanská společnost je stále silná. Přijďte, pokud nechcete, aby o budoucnosti Česka rozhodovali extremisté. Přijďte, pokud věříte, že demokracii stojí za to bránit,“ uvedl v pozvánce na shromáždění spolek. Na akci podle něj vystoupí například zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková, zúčastní se i zástupci Pirátů.

Výzvu podepsaly desetitisíce lidí

Akce je součástí kampaně Dese(t) k volbám, která vyzývá každého, aby oslovil deset lidí ze svého okolí a pobavil se s nimi o důležitosti voleb.

Milion chvilek pro demokracii také v minulých dnech spustil výzvu, aby v nadcházejících volbách hlasovali pro některou z prozápadně orientovaných politických stran. Podle pořadatelů ji již podepsaly desetitisíce lidí. Spolek chce oslovit lidi, kteří zatím váhají, zda nebo koho volit. Pořádají proto veřejné akce a diskuse.

