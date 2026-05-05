Spolek reaguje na záměr vlády převést financování médií veřejné služby z koncesionářských poplatků přímo pod státní rozpočet. Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře tento krok ohrožuje nezávislost institucí a otevírá cestu k jejich politickému ovládnutí. Organizátoři v této souvislosti varují před vývojem obdobným v Maďarsku nebo na Slovensku.
Trasa pochodu Ruce pryč od médií
- Staroměstské náměstí
- Celetná
- Hybernská
- Seifertova
- Italská
- Římská
- Balbínova
- Vinohradská
Doprovodná petice „Ruce pryč od médií“ do úterního poledne nasbírala bezmála 175 000 podpisů. Výzva apeluje na politiky, aby zákon o zestátnění stáhli, a vyzývá zaměstnance médií i veřejnost k aktivní obraně jejich autonomie. „Česko jde cestou východních autoritářů,“ stojí v úvodu petice. Spolek avizoval, že pokud vláda na požadavky nepřistoupí, budou následovat další akce.
Úterní protest navazuje na rozsáhlé protesty, které Milion chvilek organizoval v minulosti. Naposledy se v sobotu 21. března 2026 zaplnila pražská Letná, kam podle odhadů organizátorů dorazilo přibližně 250 tisíc lidí. Náklady na zajištění tehdejšího shromáždění se pohybovaly mezi pěti až sedmi miliony korun.
Na březnové demonstraci vystoupila řada osobností veřejného života. Herec Zdeněk Svěrák tehdy varoval, že zestátnění médií by znamenalo ztrátu jejich nezávislosti ve prospěch aktuální vlády. Mezi řečníky se objevil také herec Ivan Trojan, který kritizoval vliv „populistických a extremistických stran“ na současnou politiku.
Historicky největší akce spolku se na Letné konala 16. listopadu 2019. Tehdejšího protestu se účastnilo podle iniciativy zhruba 300 tisíc lidí, což představovalo největší shromáždění v České republice od roku 1989. Už tehdy organizátoři zdůrazňovali nutnost hlídat demokratické instituce a nezávislost veřejnoprávního sektoru.
21. března 2026