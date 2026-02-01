Kvůli zájmu o demonstraci Milionu chvilek je policie ve střehu, může uzavřít náměstí

„Chystáme standardní opatření jako u každého oznámeného shromáždění, na místě budou desítky policistů,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dodal, že policisté se připravují i na variantu, že přijde více lidí, než je kapacita obou míst.
„Pokud bude kapacita překročena, přistoupili bychom k uzavírání, minimálně toho Staroměstského náměstí, aby nedocházelo ke zdravotním kolapsům, tlačenici a podobně,“ uvedl mluvčí.
Podle něho demonstrace nenaruší dopravu. „Neměla by být omezena, jak na Staroměstském náměstí, ani na tom Václavském,“ doplnil Daněk.
Původně se měla akce konat pouze na Staroměstském náměstí, v sobotu však předseda spolku Mikuláš Minář oznámil, že pro obrovský zájem organizátoři nainstalují dvě velkoplošné obrazovky i ve spodní části Václavského náměstí.
Spor mezi Pavlem a Macinkou eskaloval v úterý. Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu šéf Motoristů a ministr zahraničních věcí doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Macinky a Koláře, která se týkala odmítavého postoje hlavy státu k Turkovi, Hrad zveřejnil.
Macinka poté uvedl, že svá slova za vydírání nepovažuje, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání.
Minář v pozvánce na akci na Facebooku napsal, že na shromáždění zveřejní své požadavky i další postup. V sobotu odhadoval, že do Prahy zamíří 30 až 50 tisíc lidí z celého Česka. „K tomu je třeba připočítat ještě účastníky z Prahy,“ dodal.
Spolek Milion chvilek pro demokracii upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019, kdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.