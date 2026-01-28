Spolek Milion chvilek svolal demonstraci. Macinkovo vydírání je nepřijatelné, míní

Spolek Milion chvilek připravuje shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla. Reaguje tak na spor hlavy státu a šéfa Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Akce se bude konat 1. února od 15 hodin na Staroměstském náměstí v Praze. Výzvu na podporu prezidenta podepsalo již přes 350 tisíc lidí.
Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář (10. 12. 2019) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Spor mezi Pavlem a Macinkou eskaloval v úterý. Prezident na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu šéf Motoristů a ministr zahraničních věcí doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Macinky a Koláře, která se týkala odmítavého postoje hlavy státu k Turkovi, Hrad zveřejnil.

Macinka poté uvedl, že svá slova za vydírání nepovažuje a snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání.

Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře je „nehorázné vydírání prezidenta panem Macinkou“ absolutně nepřijatelné. „Naše bezpečí není hračkou pana Macinky – ani nikoho jiného ze současné vlády. Je čas postavit se za bezpečnost naší země – a také za prezidenta Pavla. Shromáždění jeho spolek svolává na neděli 1. února od 15 hodin na Staroměstském náměstí.

Spolek už loni na začátku prosince v souvislosti se vznikem nové vlády ANO, SPD a Motoristů a údajně stupňujícím se tlakem na hlavu státu vypsal výzvu Stojíme za prezidentem. Výzva mimo jiné oceňuje prezidentův pevný a rozvážný přístup k ochraně hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, respekt k zákonům a ukotvení České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).

„Chceme, abyste věděl, že na to nejste sám,“ stojí v závěru výzvy. Do středečního odpoledne výzvu podpisem podpořilo 350 tisíc lidí.

Spolek Milion chvilek pro demokracii upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019. Tehdy se na protestu proti tehdejší Babišově vládě sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.

