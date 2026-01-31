Milion chvilek rozšiřuje demonstraci na podporu Pavla. Zájem je obrovský, hlásí

Autor:
  14:12aktualizováno  14:12
Spolek Milion chvilek rozšířil plánovanou nedělní demonstraci o spodní část Václavského náměstí. Původně se akce na podporu prezidenta Petra Pavla měla konat pouze na Staroměstském náměstí. Podle organizátorů je ovšem zájem obrovský.
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář na snímku z 17. listopadu 2025

„Očekávali jsme leccos, ale tohle opravdu ne. Setkáváme se s odezvou, jakou za posledních 6 let nepamatujeme. To, co se nyní děje, je srovnatelné pouze s rokem 2019. Přišly nám tisíce zpráv od konkrétních lidí, kteří hlásí, že se chystají dorazit i lidé, kteří normálně politiku nesledují,“ řekl předseda spolku Mikuláš Minář.

Milion chvilek odhaduje, že do hlavního města zamíří okolo 30 až 50 tisíci lidí z celé republiky. „K tomu je třeba připočítat ještě účastníky z Prahy,“ dodal Minář.

Proto se organizátoři rozhodli akci rozšířit ze Staroměstského náměstí i na to Václavské. Budou zde nainstalované další dvě obrazovky společně s ozvučením. Akce se tak bude konat na obou místech současně.

Organizátoři prosí návštěvníky, aby dbali pokynů policie a pořadatelů. Pokud lidé uvidí, že je Staroměstské náměstí již plné, mají zamířit rovnou na druhé místo.

Cílem akce, která se koná v neděli od 15:00, je podpořit prezidenta Petra Pavla. Milion chvilek reaguje na situaci okolo zpráv předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, které šéf české diplomacie poslal prezidentovu poradci Petru Kolářovi a Hrad je následně zveřejnil s tím, že Macinka se pokouší Pavla vydírat.

Výzvu spolku s názvem Stojíme za prezidentem podepsalo k sobotnímu odpoledni již více než půl milionu lidí.

27. ledna 2026
