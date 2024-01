Pokuta pro Milion chvilek byla nezákonná, řekl soud. Rozpustil Minářovu stranu Lidé PRO

Úřad spolek pokutoval, protože podle něj vstoupil nezákonně do kampaně. Pochybení spočívala podle úřadu v tom, že se spolek neregistroval ve volební kampani jako tzv. třetí osoba. Volební kampaně se podle úřadu účastnil tak, že organizoval dobrovolníky, kteří agitovali ve prospěch koalic SPOLU a Piráti a Starostové, na svých internetových stránkách provozoval chatbot, na němž také agitoval ve prospěch těchto dvou koalic a v neprospěch jiných politických stran a hnutí.

Na dalších internetových stránkách pak zveřejnil článek v neprospěch kandidáta hnutí ANO Andreje Babiše a rozšiřoval letáky a plakáty podporující koalice SPOLU a Piráti a Starostové. Další přestupek shledal úřad v tom, že na již zmíněných internetových stránkách spolek neuvedl informace o zadavateli a zpracovateli.

Volební senát NSS vycházel při rozhodnutí z nálezu Ústavního soudu, který se zabýval ústavností registrační povinnosti z pohledu její kolize s ústavně zaručenou svobodou projevu. Dospěl k závěru, že jediným ústavně konformním účelem je kontrola nákladů vynaložených na volební kampaň a zajištění její transparentnosti. Povinnost registrace proto vzniká pouze tehdy, zahrnují-li aktivity třetí osoby placené činnosti.

Obstál tak argument krajského soudu, že dobrovolnictví je ze své podstaty samo o sobě vyjádřením určitého politického názoru a jde o činnost bezplatnou, pro kterou nebylo třeba se registrovat. Stejně tak bylo nezákonné postihovat spolek v případě publikace článku Deset důvodů, proč by Andrej Babiš neměl být premiérem, neboť byl zveřejněn před vyhlášením voleb a registrací kandidáta hnutí ANO.

Soudce zpravodaj Ivo Pospíšil k tomu uvedl, že „vztáhnout povinnost registrace na takové situace by bylo v rozporu se svobodou slova. Mělo by dokonce destruktivní účinky na svobodu projevu a kvalitu a rozsah veřejné či politické diskuse“.

Pokud by se internetové portály, které obsahují nebo mohou potenciálně obsahovat pozitivní či negativní hodnocení politických subjektů, neregistrovaly, musely by dnem zveřejnění kandidátních listin vymazat či po dobu volební kampaně znepřístupnit celý obsah, a to bez ohledu na datum vydání a zveřejnění konkrétních článků. V opačném případě by se všechny internetové portály musely registrovat jako třetí osoby.

„To by způsobovalo silný odrazující účinek pro činnost neziskových organizací, spolků a médií, jejichž role je přitom v období před volbami obzvláště důležitá,“ uvedl Pospíšil. Nejvyšší správní soud rovněž nařídil úřadu, aby uhradil Milionu chvilek náklady řízení ve výši 3 400 korun.

Soud rozpustil pět stran a hnutí

Nejvyšší správní soud ve středu také rozpustil pět mimoparlamentních a regionálních stran a hnutí, které nepředložily výroční finanční zprávy. NSS rozpustil strany a hnutí LIDÉ PRO, Konzervativní alianci 2014, NESPOKOJENÍ OBČANÉ!, OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ – volba OK a Společně pro Strakonice.

„Ani poté, co Nejvyšší správní soud jejich činnost předloni pozastavil, nesplnily své zákonné povinnosti předložit výroční finanční zprávy o svém hospodaření Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,“ stojí na webu soudu. Soud také rozpuštěným politickým stranám a hnutím současně jmenoval likvidátory, kteří připraví výmaz z rejstříku politických stran a hnutí.

Volební senát také vyhověl deseti návrhům vlády na pozastavení činnosti těm politickým stranám a hnutím, které také nesplnily své zákonné povinnosti předložit výroční finanční zprávy o svém hospodaření dohledovému úřadu.

Po středě tak nesmějí vyvíjet jinou činnost než odstranit zjištěné nedostatky, politické strany a hnutí: Hnutí PES, Československá strana socialistická, BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA, iČesko, JSI PRO?, Jistota Solidarita Investice pro budoucnost, PATRIOTI, PRO! Ústecký kraj, Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017 a také OBČANSKÉ HNUTÍ. Na odstranění nedostatků mají podle zákona jeden další rok. Pokud ani pak své zákonné povinnosti nesplní, může vláda podat návrh na jejich rozpuštění a likvidaci.

Ze všech podzimních návrhů vlády tak zbývá rozhodnout o posledním, a sice o návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí Manifest.cz – Pravá Svoboda a Prosperita, neboť představitelé tohoto hnutí nesouhlasili s rozhodnutím soudu bez jednání. Předseda senátu Tomáš Langášek nařídil veřejné jednání v této věci na úterý 23. ledna.

Soud obdržel návrhy na rozpuštění celkem 39 politických stran a politických hnutí na přelomu října a listopadu. Návrhy projednává a rozhoduje o nich sedmičlenný volební senát NSS.