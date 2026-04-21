Letná nestačí, Milion chvilek uspořádá první pochod: proti zestátnění médií

  20:24aktualizováno  20:24
Neziskový spolek Milion chvilek za demokracii připravuje první pochod. Sdílel to v úterý její předseda Mikuláš Minář na síti X. Důvodem je plánované zestátnění veřejnoprávních médii. Minář při tom odkazuje na země jako je Maďarsko a Slovensko, kde k převedení médii pod státní rozpočet již došlo.

Spolek Milion chvilek uspořádá první pochod a též oznámili novou petici. (21. dubna 2026) | foto: X: Milion Chvilek

Mikuláš Minář sdílel příspěvek, kde oznámil, že v úterý 5. května se uskuteční pod jejich záštitou první pochod, který bude bránit Český rozhlas.

Přesná trasa není známá, s největší pravděpodobností ji spolek Milion chvilek bude sdílet v následujících dnech.

Již na Letné, která se konala 21. března slíbil Minář, že pokud vláda se bude pokoušet převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet, tak nezůstanou jen mlčky sedět v koutě, ale že budou jednat. A ten čas nadešel podle něj právě teď.

Zároveň s oznámením pochodu, oznámil i novou petici „ RUCE PRYČ OD MÉDIÍ“, kde půl hodiny od zveřejnění je již tisíc podpisů.

Výzva apeluje na politiky, aby stáhli zákon o zestátnění České televize a rozhlasu. Také vyzývá zaměstnance České televize a rozhlasu, aby se nenechali zastrašit a ať média brání. v poslední řadě vyzývá i občany, aby nemlčeli a šířili výzvu dál.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

