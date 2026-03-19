„Když jsem sem přicházel, vybavil se mi rok 2019. Vždycky když tu pláň vidím, říkám si, že není možné ji zaplnit. Ale víme, že se sem chystají statisíce lidí, protože ta situace je vážná,“ uvedl Minář na čtvrteční tiskové konferenci na Letné. Na obdobném protestu v roce 2019 na stejném místě spolek přišlo podle Mináře podpořit zhruba 300 tisíc lidí.
Podle organizátorů je nadcházející demonstrace reakcí na širší vývoj doma i ve světě. Připomněli například válku na Ukrajině, rostoucí extremismus nebo politické napětí spojené s „výraznými“ osobnostmi, jako je americký prezident Donald Trump. „Tuto dobu jsme si nevybrali. Demokracie kolísá nad propastí a záleží především na společnosti, jak se k tomu postaví,“ vyzval Minář.
Demonstrace má zároveň poukázat i na domácí poměry. Podle Mináře se tím mají na mysli především „útoky na kulturu, oligarchizace země, snahy o privatizaci státu, nedostatečné výdaje na obranu nebo systematická destrukce státní správy“. Dlouhodobě varuje také před tendencemi směřujícími k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií a odkazují na vývoj v Maďarsku či Slovensku.
Vystoupí známé osobnosti
„Kdyby se politici chovali správně a nezneužívali své postavení, žádná demonstrace by se nekonala. Pokud si ale zvykneme, že je to normální, pak už to nepůjde zastavit,“ sdělil Minář, podle kterého je hlavním clem sobotního shromáždění ukázat politickým představitelům, že veřejnosti není situace lhostejná.
Program bude rozdělen do tří částí. Nejprve se zaměří na pojmenování problémů a vysvětlení, proč se demonstrace koná právě nyní. Druhá část nabídne reflexi politické reality a výzvu stranám, aby převzaly odpovědnost za stav země. Třetí blok se zaměří na představení „milionové občanské sítě“ a zapojení veřejnosti.
Na pódiu vystoupí během odpoledne řada známých osobností napříč obory, mimo jiné herci Zdeněk Svěrák a Ivan Trojan, zpěvačka Aneta Langerová, lékař Tomáš Šebek, zemědělec Daniel Pitek, influencerka Rozárie Haškovcová nebo ekolog a bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. „Nebude ale nouze o překvapení. Všechno nechceme prozrazovat dopředu,“ avizoval Minář.
DPP zavede mimořádnou tramvajovou linku
Přípravy na akci začnou už v pátek. „V sobotu šest hodin ráno začne najíždět první technika,“ informoval produkční a hlavní organizátor Robin Suchánek. Letenská pláň bude rozdělena bezpečnostními koridory, které budou sloužit pro dobrovolníky a k případným zásahům integrovaného záchranného systému. Akce by měla skončit kolem 17 hodin.
Organizátoři doporučují účastníkům teplé oblečení, pláštěnky i dostatek vody. Zároveň vyzývají, aby lidé na Letnou nepřijížděli autem, ale využili posílenou městskou hromadnou dopravu.
Dopravci se v metropoli na zvýšený nápor už připravují. „Tento den v časovém období zhruba od 13 do 19 hodin bude posílen provoz metra na všech třech linkách. Bude zřízena také zvláštní tramvajová linka číslo 36 v trase Červený vrch – Letná – Palmovka, jezdící v intervalu 5 minut,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková.
Zvýšený zájem o sobotní spoje zaznamenali i další přepravci. „Zaznamenali jsme přibližně 20 procent zvýšení zájmu,“ uvedl Emil Sedlařík, mluvčí společnosti Leo Express.
Na místě demonstrace bude k dispozici zhruba 80 až 90 mobilních toalet po okrajích plochy. „Pro rodiny s dětmi vznikne speciální sektor P3 s možností ústupu do parku, lidé s pohybovým omezením budou mít vyhrazený prostor pod pódiem,“ uvedl Ondráček.
Podle organizátorů se na demonstraci chystá přibližně 60 autobusů z různých částí republiky, jejich provoz však spolek sám nezajišťuje. Účast odhadují na 200 až 400 tisíc lidí, konečné číslo ale podle nich výrazně ovlivní počasí. „Letná ale není o lámání rekordů,“ zdůraznil Minář.
Stovky až tisíce lidí se sešly naposled 15. února v centrech měst a obcí mimo Prahu na shromážděních Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládními Motoristy. Podle iniciátorů se k akcím přihlásili lidé z více než 400 i menších obcí. Někde na setkání dorazili také Pavlovi odpůrci. Minář tehdy ohlásil, že 21. března se na pražské Letné uskuteční další shromáždění.
„Tohle už není jen o prezidentovi. Tohle je o nás všech. Je načase být proaktivní. Je načase dát jasně najevo, že nejsme Maďarsko ani Slovensko – a že nedopustíme, aby nám skupinka oligarchů, extremistů a hulvátů ukradla budoucnost naší země. Je načase ukázat naši kolektivní občanskou sílu. Sejdeme se na Letné,“ uvedl tehdy Minář.