Milion chvilek oznámil další velkou demonstraci. Babiše vyzval Minář k duelu

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  19:06aktualizováno  19:06
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Spolek Milion chvilek pro demokracii nehodlá v tlaku na vládní kabinet polevit. Předseda spolku Mikuláš Minář oznámil, že další velké shromáždění svolává na 28. září do Prahy, pouhých deset dnů před volbami, s cílem motivovat lidi k volbě opozičních stran do Senátu. Zároveň z pódia adresoval ostrou výzvu premiéru Andreji Babišovi, kterého vyzval na přímý duel v televizní debatě.
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026)

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Zářijový protest má fungovat jako klíčová mobilizace voličů před podzimním setkáním u uren. Podle vedení spolku se v zemi hraje o udržení nezávislých demokratických institucí. „Naším úkolem je spojovat síly a zvedat hlas,“ prohlásil v neděli Minář.

Kromě volebního plánu adresoval šéf Milionu chvilek ostrou výzvu přímo předsedovi vlády Andreji Babišovi, kterého obvinil ze lží. Minář premiéra vyzval, aby se s ním střetl v přímé televizní debatě a ukázal, zda se mu dokáže „postavit jako chlap“.

Předsedovi vlády nechal zcela volnou ruku. Vzkázal mu, že si pro tento duel může sám vybrat televizní stanici, dokonce pak moderátora i čas. Babiš podle spolku obdržel výzvu do datové schránky. Komunální volby a volby do třetiny Senátu se uskuteční 9. a 10. října.

„Potkáme se nejpozději 28. září na Staromáku (Staroměstské náměstí), kde si deset dní před volbami dodáme vzájemně kuráž a odhodlání, abychom přivedli k volbám co nejvíc lidí, aby Andrej Babiš viděl, jak to vypadá, když se probudí občanská společnost, která vzkáže této oligarchické vládě a vládě hulvátství: ‚My se vás nebojíme‘,“ řekl Minář.

Pojmenovávejte své chyby, vyzývá Minář opozici

Podle něj budou v senátních volbách 26 z 27 mandátů obhajovat demokratické strany a lídr ANO bude chtít pro své hnutí získat co nejvíc křesel. „Uděláme vše, co je v našich silách, aby nezískal mandát ani jediný,“ uvedl šéf spolku.

Podle Mináře musí opoziční lídři dokázat otevřeně pojmenovávat chyby nejen současné Babišovy vlády, ale i předchozích vládních kabinetů, pokud chtějí ve volbách uspět a nabídnout občanům alternativu.

Oznámení nových protestů bylo vyvrcholením nedělního pochodu na obranu České televize, kterého se v Praze zúčastnily tisíce lidí. Ti zaplnili prostranství před budovou na Kavčích horách, kde vyjadřovali nesouhlas s kroky ministra kultury Oty Klempíře.

Před šestou hodinou pak nedělní demonstrace oficiálně skončila. Účastníci setkání naposledy sborově poděkovali zaměstnancům veřejnoprávních médií za jejich práci. Úplnou tečku za protestní akcí udělala česká státní hymna, po které z reproduktorů zazněla symbolická skladba Modlitba pro Martu.

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