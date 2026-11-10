„Byla to chyba.“ Milion chvilek po kritice stahuje látkové večerníčkovské čepice

Na sociálních sítích se omluvili jak za vysokou cenu, tak za použití obrázků vytvořených umělou inteligencí místo skutečných fotografií výrobků. „Včera se objevila kritika naší nové kolekce, kterou jsme připravili ve spolupráci s mladým designérem. A musíme uznat, že byla v řadě ohledů oprávněná,“ prohlásil spolek v úvodu.
Látkovou čepici, kterou nechal vyrobit v omezeném množství, pokrýval potisk z novinových článků a titulků věnovaným událostem kolem České televize a Českého rozhlasu. Zájemci si ji mohli zakoupit za 1190 korun. Mnozí cenu následně kritizovali jako přemrštěnou.
„Šlo o autorské výrobky z kvalitních materiálů, vyráběné v malých počtech (50 až 100 kusů) a převážně ručně v Česku. Tomu odpovídala i jejich cena, na které jsme neměli žádný zisk,“ vysvětlil spolek. Dosud vyrobené kusy se podle něj vyprodaly, v nabídce kolekce však pokračovat nebude.
Spolek zároveň vysvětlil, že problémem nebyla jen cena, ale také způsob, jakým pracoval se symbolem večerníčkovské čepice. „Podcenili jsme, jak může působit, když se symbol společného občanského úsilí objeví na poměrně drahých výrobcích. A především jsme nedomysleli, že s večerníčkovskou čepicí, která se stala symbolem společného odporu, bychom měli zacházet citlivěji. I když je hezky zpracovaná, v této podobě na náš e-shop prostě nepatří,“ uvedl.
Omluvili se také za využití umělé inteligence, kterou použili na generaci náhledových obrázků místo skutečných fotografií produktů. Měli podle svých slov počkat, až budou čepice hotové. Potřebu se omluvit cítili podle vyjádření zejména proto, že po politicích vyžadují odpovědnost a schopnost přiznat chybu. „O to důležitější je, abychom to sami dokázali také,“ uvedli na závěr. Organizátoři doufají, že lidi ve spolek, který svolal velký protest na podporu veřejnoprávních médií 15. listopadu na pražské Letné, neztratili důvěru.