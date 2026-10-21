„Naší předvolební kampaň ‚Senát udržíme‘ hodnotím jako více než úspěšnou. Výsledek 27:0 pro opoziční a nezávislé kandidáty je neskutečný. Zástupci demokratických stran vyhráli ve všech 27 volebních obvodech. A v 25 z nich zvítězili ti, kteří se podepsali pod naší Deklaraci 27 z 27,“ řekl předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
Deklarace na oficiálních stránkách organizace popisuje odpovědný přístup k politice. Milion Chvilek zároveň signatáře vyzval, aby v případě prohry v prvním kole podpořily ty, kteří ji taktéž podepsali.
Vládní strany v senátních a komunálních volbách zaznamenali porážku, podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je výsledek voleb katastrofální. Ani jeden z celkových třinácti kandidátů ANO, kteří postoupili do druhého kola, nezvítězilo ve svém obvodě. Hnutí SPD a Motoristé Sobě v senátních volbách neobdrželi ani jeden mandát.