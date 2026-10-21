Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Senát jsme udrželi, slaví Milion Chvilek. Odkázal na podpisy pod svou deklaraci

Autor:
  21:13aktualizováno  21:13
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách. Vystoupil i šéf spolku Mikoláš Minář. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Nezisková organizace Milion Chvilek slaví vedle opozičních stran také „vítězství“ v senátních volbách. Hned 25 ze zvolených senátorů jsou signatáři Deklarace 27 z 27: Společně za Senát, kterou se organizace snaží k „odpovědnému přístupu k politice.“

„Naší předvolební kampaň ‚Senát udržíme‘ hodnotím jako více než úspěšnou. Výsledek 27:0 pro opoziční a nezávislé kandidáty je neskutečný. Zástupci demokratických stran vyhráli ve všech 27 volebních obvodech. A v 25 z nich zvítězili ti, kteří se podepsali pod naší Deklaraci 27 z 27,“ řekl předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Deklarace na oficiálních stránkách organizace popisuje odpovědný přístup k politice. Milion Chvilek zároveň signatáře vyzval, aby v případě prohry v prvním kole podpořily ty, kteří ji taktéž podepsali.

Vládní strany v senátních a komunálních volbách zaznamenali porážku, podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je výsledek voleb katastrofální. Ani jeden z celkových třinácti kandidátů ANO, kteří postoupili do druhého kola, nezvítězilo ve svém obvodě. Hnutí SPD a Motoristé Sobě v senátních volbách neobdrželi ani jeden mandát.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×