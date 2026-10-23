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Milion chvilek svolal demonstraci na obranu ČT a ČRo. Tradiční je místo i čas

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  19:04aktualizováno  19:50
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Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli...

Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Spolek Milion chvilek pro demokracii v Praze zorganizoval demonstraci. Chtěl...
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli...
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli...
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli...
8 fotografií
Milion chvilek svolal na nedělní odpoledne od 16:00 na Staroměstské náměstí protest proti zrychlenému jednání Sněmovny o převodu financování ČT a ČRo na stát. Ve videu zveřejněném v pátek večer to na facebooku spolku to sdělil jeho předseda Mikuláš Minář. „Bitva o zestátnění České televize a Českého rozhlasu začala,“ napsal spolek již dříve spolek na webu.

Protest je reakcí na záměr vládní koalice na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo).

„Vidíme se, v neděli ve čtyři hodiny na Staromáku,“ informoval Minář. Vládní strany se podle něj mstí za prohrané obecní a senátní volby tím, že chtějí zestátnit veřejnoprávní média. Chtějí zničit instituci, která má být na politicích nezávislá, uvedl.

„Věřím, že Staromák bude praskat ve švech a že přijedou tisíce lidí z celé republiky,“ řekl. „Pokud oni skutečně budou ukazovat, že se chovají jako arogantní hulváti, tak to bude teprve začátek,“ dodal.

Na sobotní odpoledne svolal Milion chvilek protestní akci v Brně. Lidé se sejdou v 16:30 na náměstí Svobody. Akce nese název Ruce pryč od médií veřejné služby. „Reagujeme na aktuální situaci v Poslanecké sněmovně. Pojďte ukázat, že nám to není jedno!“ uvedli pořadatelé v pozvánce na facebooku.

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„Vyzýváme veřejnost: buďte v nejvyšší pohotovosti. Počítejte s tím, že se v neděli potkáme a bude nás hodně,“ napsala již dříve iniciativa na sociálních sítích.

„Myslí, že jim to projde, protože v sobotu přece nikdo demonstrovat nebude. To se ale šeredně pletou,“ komentuje.

Přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku a převodu financování veřejnoprávních médií na stát dnes ve Sněmovně prosadila koalice ANO, SPD a Motoristů. Dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání.

Stávkující ČT a ČRo

V reakci na projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku ve Sněmovně vyhlásili pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Oznámili to zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.

Před budovou ČRo v pražské Vinohradské ulici v pátek zástupci iniciativy řekli, že plán převést financování ČT a ČRo na stát ohrožuje nezávislost a stabilitu obou médií a bude mít negativní dopad na státní rozpočet.

Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách.
Spolek Milion chvilek pro demokracii v Praze zorganizoval demonstraci. Chtěl lidi motivovat k účasti v komunálních a senátních volbách. (28. září 2026)
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách.
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách.
8 fotografií

„Jsme moc rádi za podporu, která přichází z různých stran z České republiky i ze zahraničí, která přichází od posluchačů i diváků. Stále platí, že Česká televize i Český rozhlas jsou nejdůvěryhodnějšími médii v Česku. Pokud jde o podrobnosti, jak bude vypadat den stávky, budeme o tom podrobně informovat. Platí, že ve vysílání bude jasně poznat, že probíhá stávka, a změna vysílání se bude týkat i těch nejsledovanějších zpravodajských relací,“ oznámil na tiskové konferenci Daniel Stach, mluvčí iniciativy Veřejnoprávně.

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