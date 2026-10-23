Milion chvilek svolal demonstraci na obranu ČT a ČRo. Tradiční je místo i čas

Protest je reakcí na záměr vládní koalice na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo).
„Vidíme se, v neděli ve čtyři hodiny na Staromáku,“ informoval Minář. Vládní strany se podle něj mstí za prohrané obecní a senátní volby tím, že chtějí zestátnit veřejnoprávní média. Chtějí zničit instituci, která má být na politicích nezávislá, uvedl.
„Věřím, že Staromák bude praskat ve švech a že přijedou tisíce lidí z celé republiky,“ řekl. „Pokud oni skutečně budou ukazovat, že se chovají jako arogantní hulváti, tak to bude teprve začátek,“ dodal.
Na sobotní odpoledne svolal Milion chvilek protestní akci v Brně. Lidé se sejdou v 16:30 na náměstí Svobody. Akce nese název Ruce pryč od médií veřejné služby. „Reagujeme na aktuální situaci v Poslanecké sněmovně. Pojďte ukázat, že nám to není jedno!“ uvedli pořadatelé v pozvánce na facebooku.
„Vyzýváme veřejnost: buďte v nejvyšší pohotovosti. Počítejte s tím, že se v neděli potkáme a bude nás hodně,“ napsala již dříve iniciativa na sociálních sítích.
„Myslí, že jim to projde, protože v sobotu přece nikdo demonstrovat nebude. To se ale šeredně pletou,“ komentuje.
Přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku a převodu financování veřejnoprávních médií na stát dnes ve Sněmovně prosadila koalice ANO, SPD a Motoristů. Dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání.
Stávkující ČT a ČRo
V reakci na projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku ve Sněmovně vyhlásili pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Oznámili to zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.
Před budovou ČRo v pražské Vinohradské ulici v pátek zástupci iniciativy řekli, že plán převést financování ČT a ČRo na stát ohrožuje nezávislost a stabilitu obou médií a bude mít negativní dopad na státní rozpočet.
„Jsme moc rádi za podporu, která přichází z různých stran z České republiky i ze zahraničí, která přichází od posluchačů i diváků. Stále platí, že Česká televize i Český rozhlas jsou nejdůvěryhodnějšími médii v Česku. Pokud jde o podrobnosti, jak bude vypadat den stávky, budeme o tom podrobně informovat. Platí, že ve vysílání bude jasně poznat, že probíhá stávka, a změna vysílání se bude týkat i těch nejsledovanějších zpravodajských relací,“ oznámil na tiskové konferenci Daniel Stach, mluvčí iniciativy Veřejnoprávně.